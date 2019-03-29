Кто задействован в "ГРІ"

Определен лонг-лист второго Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА".
В этом году в оргкомитет фестиваля-премии "ГРА" поступило свыше 80 заявок от различных украинских театров и общественных организаций, которые предложили свои проекты на рассмотрение экспертов премии. Как известно, на финишном этапе победителя будет выбирать уже международное жюри, состав которого как раз сейчас формируется.
Первый фестиваль-премия "ГРА", а также все его победители вызвали положительный резонанс, об этом проекте заговорили не только в Украине, но и за ее пределами. Тем важнее, что в этом году к гонкам добавились новые города, новые театры. Так, скажем, впервые подает свой новый проект на конкурс "ГРА" легендарный Раду Поклитару, представивший в 2018 г. свой новый балет "Спящая красавица". В перечне представленных спектаклей есть проекты и государственных театров, и копродукция.
По мнению руководителя НСТДУ Богдана Струтинского, такое внимание театрального сообщества к новому фестивалю-премии требует еще более высокого профессионализма, еще большей ответственности, ведь "ГРА" — это не только наши внутренние соревнования, это достижения, которые видят и оценивают представители зарубежных театров, лидеры европейского сценического движения.
Второй Всеукраинский фестиваль-премия "ГРА" сохраняет свои шесть основных номинаций — "За лучший драматический спектакль", "За лучший спектакль камерной сцены", "За лучший спектакль для детей", "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы, оперетты, мюзикла", "За лучший хореографический спектакль", "За лучший поисково-экспериментальный спектакль".
Впрочем, по решению международного жюри, могут быть и новые номинации, которые определят лучшие актерские работы, работы художников, хореографов и т.п.
Итак, ниже лонг-лист премии "ГРА". Со временем будет сформирован шорт-лист, который несколько сузит круг потенциальных претендентов на победу.
Номинация "За лучший драматический спектакль"
Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Камьянского — "Украденое счастье".
ОО "Институт исследования театра "Шостий поверх" — "Погані дороги".
ОО "Фестивальный центр "Золотой Дюк", Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько — "Вона його любила".
"Дикий театр" (г. Киев) — "Кицюня".
Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько — "Одруження".
Национальный академический драматический театр им. И.Франко — "Коріолан".
Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко — "Скапен".
Номинация "За лучший спектакль камерной сцены"
Creator (г. Киев) — "Ефект Minetti".
ОО "АРС МАГНА", Киевский академический театр на Печерске — "Бог різанини".
ОО "Театральная платформа", Национальный академический драматический театр им. И.Франко — "Війна".
Киевский академический театр "Золоті ворота" — "Фрекен Юлія".
Киевский академический театр юного зрителя на Липках — "Місце для дракона".
Львовский академический театр им. Леся Курбаса — "Королева краси".
Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко — "Замок".
Номинация "За лучший спектакль для детей"
ОО "Мастерская "Художественное пространство", Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) — "Джалапіта".
Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества — "Король Дроздобород".
Ровенский академический областной театр кукол — "Пливе човен, казок повен".
Номинация "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы, оперетты, мюзикла"
Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. И.Франко — "Гуцулка Ксеня".
Киевский национальный академический театр оперетты — "Скрипаль на даху".
Одесский национальный академический театр оперы и балета — "Орфей і Еврідика".
Номинация "За лучший хореографический, балетный, пластический спектакль"
n'Era Dance Group (г. Киев) — "Альфа".
Академический театр "Киев Модерн-балет" — "Спляча красуня".
Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств "Академія руху" — "По той бік кургану".
Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С.Крушельницкой — "Правда під маскою": "Пульчинелла", "Весна священна".
Проект АРТІЛЬ (г. Киев) — "Артіль — Чотири вистави".
Номинация "За лучший поисково-экспериментальный спектакль"
Киевский академический театр на Печерске — "Світ у горіховій шкаралупі".
Львовский академический драматический театр им. Леси Украинки — "Горизонт 200".
Одесский академический областной театр кукол — "Бабы Бабеля".
Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) — "Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи".
Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А. Афанасьева — "Гамлет".