Кто задействован в "ГРІ"

В этом году в оргкомитет фестиваля-премии "ГРА" поступило свыше 80 заявок от различных украинских театров и общественных организаций, которые предложили свои проекты на рассмотрение экспертов премии. Как известно, на финишном этапе победителя будет выбирать уже международное жюри, состав которого как раз сейчас формируется.

Первый фестиваль-премия "ГРА", а также все его победители вызвали положительный резонанс, об этом проекте заговорили не только в Украине, но и за ее пределами. Тем важнее, что в этом году к гонкам добавились новые города, новые театры. Так, скажем, впервые подает свой новый проект на конкурс "ГРА" легендарный Раду Поклитару, представивший в 2018 г. свой новый балет "Спящая красавица". В перечне представленных спектаклей есть проекты и государственных театров, и копродукция.

По мнению руководителя НСТДУ Богдана Струтинского, такое внимание театрального сообщества к новому фестивалю-премии требует еще более высокого профессионализма, еще большей ответственности, ведь "ГРА" — это не только наши внутренние соревнования, это достижения, которые видят и оценивают представители зарубежных театров, лидеры европейского сценического движения.

Второй Всеукраинский фестиваль-премия "ГРА" сохраняет свои шесть основных номинаций — "За лучший драматический спектакль", "За лучший спектакль камерной сцены", "За лучший спектакль для детей", "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы, оперетты, мюзикла", "За лучший хореографический спектакль", "За лучший поисково-экспериментальный спектакль".

Впрочем, по решению международного жюри, могут быть и новые номинации, которые определят лучшие актерские работы, работы художников, хореографов и т.п.

Итак, ниже лонг-лист премии "ГРА". Со временем будет сформирован шорт-лист, который несколько сузит круг потенциальных претендентов на победу.

Номинация "За лучший драматический спектакль"

Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Камьянского — "Украденое счастье".

ОО "Институт исследования театра "Шостий поверх" — "Погані дороги".

ОО "Фестивальный центр "Золотой Дюк", Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько — "Вона його любила".

"Дикий театр" (г. Киев) — "Кицюня".

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В.Василько — "Одруження".

Национальный академический драматический театр им. И.Франко — "Коріолан".

Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко — "Скапен".

Номинация "За лучший спектакль камерной сцены"

Creator (г. Киев) — "Ефект Minetti".

ОО "АРС МАГНА", Киевский академический театр на Печерске — "Бог різанини".

ОО "Театральная платформа", Национальный академический драматический театр им. И.Франко — "Війна".

Киевский академический театр "Золоті ворота" — "Фрекен Юлія".

Киевский академический театр юного зрителя на Липках — "Місце для дракона".

Львовский академический театр им. Леся Курбаса — "Королева краси".

Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Т.Г. Шевченко — "Замок".

Номинация "За лучший спектакль для детей"

ОО "Мастерская "Художественное пространство", Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) — "Джалапіта".

Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества — "Король Дроздобород".

Ровенский академический областной театр кукол — "Пливе човен, казок повен".

Номинация "За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы, оперетты, мюзикла"

Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. И.Франко — "Гуцулка Ксеня".

Киевский национальный академический театр оперетты — "Скрипаль на даху".

Одесский национальный академический театр оперы и балета — "Орфей і Еврідика".

Номинация "За лучший хореографический, балетный, пластический спектакль"

n'Era Dance Group (г. Киев) — "Альфа".

Академический театр "Киев Модерн-балет" — "Спляча красуня".

Криворожский академический городской театр музыкально-пластических искусств "Академія руху" — "По той бік кургану".

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С.Крушельницкой — "Правда під маскою": "Пульчинелла", "Весна священна".

Проект АРТІЛЬ (г. Киев) — "Артіль — Чотири вистави".

Номинация "За лучший поисково-экспериментальный спектакль"

Киевский академический театр на Печерске — "Світ у горіховій шкаралупі".

Львовский академический драматический театр им. Леси Украинки — "Горизонт 200".

Одесский академический областной театр кукол — "Бабы Бабеля".

Первый академический украинский театр для детей и юношества (г. Львов) — "Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи".

Харьковский государственный академический театр кукол им. В.А. Афанасьева — "Гамлет".