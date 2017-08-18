По мнению кураторов, это будет новый взгляд на феномен легендарной поэмы Ивана Котляревского. Нынче мы отмечаем 175 лет со времени первой полной публикации это произведения.

Авторы считают, что срез именно иллюстративной составляющей "Энеиды" еще ни разу не демонстрировали широкой общественности.

— За последние четыре года нашей истории особое внимание я стал обращать на визуальные коды, которые нас окружают, — говорит Павел Гудимов (один из кураторов проекта). — "Энеида" в ее визуальном проявлении — это неординарный образец, с которым можно работать глубоко и качественно.

В целом "Проект Энеида" позиционируется как первая выставка, которая предложит ценителям Котляревского около 200 выдающихся артефактов — станковую живопись и графику, театральные афиши, иллюстрации, книжные издания, фото- и видеоматериалы. Все это охватывает визуальные образы поэмы Котляревского.

Артефакты — из частных коллекций и 11 музеев Украины. Среди 200 экспонатов — произведения Георгия Нарбута, Анатолия Базилевича, Мирона Левицкого, Михаила Дерегуса.

Среди кураторов проекта — Павел Гудимов, Диана Клочко, Полина Лимина, Даниил Никитин.

В рамках "Проекта Энеида" пройдут разные мероприятия, лекции. Проект будет продолжаться с 24 августа по 8 октября 2017 г.

Напомним, что "Энеиду" Иван Котляревский создал по мотивам одноименной поэмы Вергилия. Украинская "Энеида" считается первым памятником украинской словесности, она написана на разговорном украинском языке.

Именно с этой поэмы, по мнению историков, началось становление новой украинской литературы. Первые три части произведения изданы в Санкт-Петербурге в 1978-м — без ведома автора. Полностью поэма увидела свет уже после его смерти — в 1842 г.

В разные времена "Энеида" была источником вдохновения для многих художников, композиторов, театральных режиссеров. В частности, среди самых известных сценических версий "Енеїди" — спектакль Сергея Данченко в Киевском театре им. Ивана Франко (1986 г.). Большой успех сопутствует и новой современной сценической версии "Энеиды", которую недавно показал на сцене Ивано-Франковского театра им. Ивана Франко режиссер Ростислав Держипильский. Его спектакль концентрирует главные мотивы Котляревского и выходит на новый актуальный уровень осмысления классического текста, акцентируя на военных испытаниях — на теме рождения и закалки украинской нации.