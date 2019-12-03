Торговые прокладки

Ситуация на рынке минеральных удобрений (МУ) все больше похожа на боевые действия, когда практически поверженный противник применяет план "Б" ― призывает на помощь своих союзников. Ведь даже эмбарго, введенное Кабмином на импорт МУ из РФ, утратило свою эффективность в результате резкого увеличения поставок удобрений из стран ― партнеров РФ. В чем именно состоит партнерство с РФ стран, которые, по сути, согласились на роль торговых прокладок, и предстоит разобраться Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития в ближайшие месяцы.

Заявители и инициаторы

В любом случае, санкции в отношении МУ из РФ успели принести свою кратковременную пользу. Предприятия химической отрасли Украины впервые с 2013 г. смогли восстановить производство, наладить продажи, а некоторые ― даже нарастить экспорт. Но главное ― поняли, что за место под солнцем еще можно побороться. В первую очередь ― с российскими корпорациями, продукция которых, вопреки июльскому эмбарго, обходными путями продолжает попадать на наш рынок.

Большой перечень доводов и аргументов, подтверждающих российскую экспансию, лег в основу запроса представителей отрасли в Минэкономразвития. В итоге ― 21 августа 2019 г. МКМТ приняла решение провести два спецрасследования. Первое — по импорту в Украину азотных удобрений. Второе ― в отношении импорта комплексных удобрений. Оба расследования ― независимо от страны происхождения МУ и их экспорта.

Важно отметить, что заявителями по азотному расследованию выступили "Днепразот" И.Коломойского, холдинг "ОстХем" Д.Фирташа и государственный ОПЗ, возобновивший свою работу после запрета на поставки российских МУ в Украину. Инициатором расследования в отношении импорта комплексных удобрений (КУ) выступил Союз химиков Украины. В данном случае отраслевые лоббисты представляют интересы ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" и ГП "Сумыхимпром" ― производителей КУ в Украине, в последние годы находившихся на грани гибели из-за тотального господства россиян на украинском рынке.

Налицо ― факт сопротивления РФ оккупантам украинского рынка предприятиями всей отрасли и совпадения стратегических интересов частных и государственных отечественных предприятий. Украинские химики намерены доказать и разрушить все элементы гибридного плана "Б" химотрасли РФ по переориентации своих торговых потоков в Украину через третьи страны. В данном случае очевидно пересечение отраслевого интереса с интересами государства ― не только создать благоприятные условия для госпредприятий, не только защитить украинский рынок от торговой экспансии РФ, но еще и продемонстрировать, что Украина способна контролировать выполнение введенных санкций.

Гибридные вызовы

Чем дальше от даты введения эмбарго, тем лучше адаптируются импортеры МУ. Вытеснение украинских предприятий с украинского же рынка вновь стало актуальной проблемой. Заявители в МКМТ уверены, что де-факто конечными бенефициарами целого ряда импортных операций, связанных с МУ, являются российские производители. Над отечественными предприятиями снова нависает угроза вынужденной остановки, поскольку задача эмбарго ― остановить поток импорта удобрений из страны-агрессора, с последующим импортозамещением, ― не сработала. И произошло это не по причине неспособности украинских заводов удовлетворить спрос, а из-за фактической переориентации РФ импорта.

Подготовка плана "Б" началась заранее и предусматривает разнообразные способы обхода эмбарго. Так, грузинский "Рустави Азот" в 2017 г. перешел под контроль российской АФК "Система". В результате Грузия, ранее не экспортировавшая МУ в Украину, в 2018 г. заняла 5 место по поставкам ― 21,5 млн долл. При этом "Рустави Азот" использует российский газ (80–90% в себестоимости продукции), который получает фактически по демпинговой цене благодаря российским собственникам. Т.е. Кабмин, поставив заслонку для произведенных в РФ минудобрений, не смог учесть, что понятие "российские МУ" может оказаться значительно шире.

В соседней Польше россияне стали акционерами одного из крупнейших европейских производителей МУ ― Grupa Azoty. И в 2018 г. поставки в Украину фиксируют аномальный рост ― в 20,5 раза по сравнению с 2015 г.

За то же время экспорт из Литвы вырос в 22,5 раза! Есть подозрения, что связано это с ростом поставок в Литву российских удобрений, удивительным образом совпадающих по объему с экспортом литовских удобрений в Украину. Если в I квартале 2019 г. из России в Литву въехало 96,5 тыс. т удобрений, то из Литвы в Украину ― 95,4.

Резко выросли поставки из РФ аммиака в Турцию. Там из него производят селитру, запрещенную к использованию в Турции, но тут же везут ее… в Украину.

Достойны зависти Болгария и Сербия. Первая всего за четыре месяца 2019 г. экспортировала в Украину в 5,5 раза больше удобрений, чем за весь 2018 год. Сербия, где еще несколько лет назад химпредприятия простаивали, попав в долговую яму перед Газпромом, в 2019-м оказалась среди основных импортеров МУ в Украину. За счет чего обеспечены эти успехи?

Беларусь вообще претендует на статус импортера в желтой майке лидера.

Большинство из этих стран, не обладающие ни собственным дешевым газом, ни зачастую достаточными производственными мощностями, сегодня заваливают Украину своей продукцией.

Всесторонние спецрасследования

Что делать с грузинско-российскими удобрениями? А с литовскими или сербскими?.. Если подозрения подтвердятся расследованием МКМТ, Украина обязана будет выставить счет странам ― торговым прокладкам.

Другие страны ВТО давно решили для себя подобные проблемы, ограничивая экспорт на чувствительные группы товаров. Могла бы сделать это и Украина, тем более с ее исключительными обстоятельствами: аннексия Крыма, война на Востоке и агрессия со стороны РФ. А подспорьем мог бы стать уже разработанный пакет из пяти законопроектов о защитных мерах, который почему-то не получил должного внимания парламента. Хотя как раз в данном случае турборежим бы не помешал.

Отсутствие собственного плана выхода из сложившейся ситуации может привести к невольному участию Украины в реализации чужих торговых стратегий. В РФ уже давно провозгласили: "Хватит торговать сырьем (газом), мы будем торговать конечным продуктом, у которого большая добавленная стоимость. Создавать рабочие места внутри страны". К 2020 г. РФ запланировала увеличить свой экспортный потенциал по удобрениям на 300%. И нам отведена роль все это покупать…

Крайне важно, чтобы МКМТ не просто внимательно отнеслась к доводам украинских химикови провела всесторонние спецрасследования, но еще и разработала индивидуальные алгоритмы действия в каждом конкретном случае. Ведь в одном случае мы сталкиваемся со скупкой РФ иностранных предприятий, в другом ― с ситуацией, когда РФ завозит на местные заводы свое сырье. В третьем ― через собственные или дружественные трейдинговые компании в других странах российские корпорации, как минимум, способны реализовывать любые манипуляции со своей продукцией, вплоть до подмены сертификата происхождения. Пользуются ли они этой возможностью?

Но ключевым вопросом к странам-импортерам должны стать аномальные объемы ввозимых МУ, не подкрепленные производственным потенциалом местных химпромов.

Вот только не до конца понятно, кто на подобные вопросы будет отвечать МКМТ в рамках расследований. Насколько нам известно, далеко не все иностранные производители-импортеры зарегистрировались в списке участников расследований МКМТ. Зато список пестрит посольствами, торговыми представительствами, ассоциациями, которые не несут ответственности за свои ответы на вопросы украинского правительства. Очевидно, это не случайно. Ведь производитель за неправдивый ответ может получить индивидуальную санкцию на неограниченный срок, а другие "участники" вполне могут отделаться общими фразами.