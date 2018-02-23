Стоит бороться

В мире получает все большее распространение движение в защиту прав крестьян. Сегодня его участники добиваются принятия ООН Декларации о правах крестьян и других людей, работающих в сельской местности (далее — Декларации). Поскольку в борьбе за ресурсы, выгодные рынки сбыта, государственные преференции и прочее наиболее уязвимыми оказываются именно малые производители сельскохозяйственной продукции.

В аграрном секторе всех стран функционируют хозяйственные формирования, отличающиеся по величине и характеру деятельности. В ЕС, например, по величине годовой стоимости "стандартного выпуска" продукции их делят на

14 классов — от менее 2 тыс. евро до более 3 млн евро. Что же касается характера сельскохозяйственной деятельности, то зарубежные исследователи выделяют три ее типа: капиталистический, предпринимательский, крестьянский. Первому типу свойственны крупноземельное хозяйствование и наемная рабочая сила, а цель его работы — максимизация прибыли. Основные черты предпринимательского типа — значительные материальные и финансовые ресурсы, глубокая специализация, подчинение требованиям рынка, а цель деятельности — наращивание производства. И только крестьянский тип ориентирован на уравновешенное использование природных ресурсов и ограничение зависимости от рынка. Его цель — сохранение и повышение качества сельского образа жизни. К сожалению, в современном мире именно этот тип хозяйствования наименее распространен и наиболее уязвим.

Проект Декларации о правах крестьян является результатом многолетней борьбы крестьян всего мира за возможность достойно жить и работать в сельской местности. В результате коллективных усилий крестьяне сформировали различные общественные организации и движения, представители которых смогли выделить и сформулировать фундаментальные права крестьян и работающих в сельской местности, изложить их в форме декларации и вынести на уровень ООН. На сегодняшний день проект Декларации проходит обсуждение в специально созданной для этого Межправительственной рабочей группе открытого состава (OEiWG), являющейся частью Совета ООН по правам человека в Женеве. В апреле 2018 г. должна состояться сессия OEiWG, где планируется согласовать окончательную редакцию проекта Декларации. Предполагается, что принятие Декларации поспособствует созданию международно-правовых актов, которые помогут защите прав крестьян и других людей, работающих в сельской местности, а также привлечет внимание к такой проблеме, как дискриминация этой категории населения. Ведь международные органы, мониторящие выполнение основных договоров по правам человека, собрали многочисленные доказательства того, что права крестьян во всем мире нарушаются в большей степени, чем других слоев населения. В полной мере это характеризует и украинские реалии.

Правда, в последнее время в Украине крестьянскому типу хозяйствования начали уделять определенное внимание, декларируя поддержку развития малых форм хозяйствования путем "формирования фермерского уклада европейского образца". Малые формы хозяйствования обеспечивают у нас производство почти половины общего объема сельскохозяйственной продукции, используемой преимущественно для удовлетворения внутренних потребностей страны в продовольствии. Они представлены прежде всего личными крестьянскими хозяйствами (приблизительно 4 млн сельских домохозяйств), а также небольшими фермерскими хозяйствами (свыше двух третей из 33,4 тыс. фермерских хозяйств). Неоднократные заявления представителей Минагрополитики, других членов правительства, народных депутатов о содействии развитию малых форм производства воплотились в принятой правительством в 2017 г. Концепции развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018–2020 гг. В государственном бюджете на 2018 г. на указанные цели выделен миллиард гривен — шестая часть от общей суммы средств, направляемых на поддержку аграрного сектора.

Указанные меры — необходимый, но незначительный шаг к нормализации отечественной сельскохозяйственной структуры и ситуации в сельском секторе общества, существенно деформированных доминированием сверхкрупных производственных формирований. Во-первых, они рассчитаны на пока небольшой круг производителей — фермерские хозяйства с площадью землепользования до 100 га и, косвенно, на самые активные личные крестьянские хозяйства (ЛКХ), которые решатся получить статус фермерского хозяйства или принять участие в создании кооператива. Во-вторых, содействие малым производителям агропродукции не ограничивается их финансовой поддержкой. Как показывает мировой опыт, оно должно быть ориентировано на широкие крестьянские массы и охватывать спектр проблем, касающихся жизни и труда людей в сельской местности.

В проекте Декларации конкретизируются права крестьян и других людей, работающих в сельской местности, в контексте общих прав человека и очерчиваются обязательства государств по соблюдению этих прав. Задекларированные намерения украинского правительства содействовать созданию фермерской модели хозяйствования европейского образца отвечают общей направленности Декларации, а поддержка ее Украиной стала бы важной институциональной опорой для реализации заявленных намерений. Следовательно, Украине необходимо голосовать в ООН за принятие Декларации. Вместе с тем, не ожидая голосований, стоит руководствоваться положениями Декларации при усовершенствовании отечественной аграрной политики в пользу широких крестьянских масс. Это касается, прежде всего, таких определяющих прав крестьян, как права на землю, труд и социальную защиту, достойный доход, продовольственный суверенитет, а также коллективных прав сельских сообществ.

Право на землю предусматривает обеспечение крестьянам доступа к приобретению земли в собственность, ее использованию и управлению ею как необходимого условия для реализации фундаментального права на адекватный уровень жизни, здоровье и культурное развитие. Также это предполагает защиту крестьян от принудительного изъятия у них земли, выселения, загрязнения почв, водоемов и других природных ресурсов. В проекте Декларации отмечается, что при осуществлении перераспределительных мер по земельным ресурсам необходимо ограничивать чрезмерную концентрацию земель и средств контроля над ними, принимая во внимание социальную функцию земли, создавать условия для доступа к земле молодежи, безземельным крестьянам и другим лицам, работающим в сельской местности.

Большинство из указанных положений Декларации о праве крестьян на землю в Украине не были реализованы в период рыночных трансформаций и не соблюдаются сегодня. В процессе паевания и приватизации государственных земель крестьяне получили в частную собственность земельные участки, но возможности их использования для обеспечения адекватного уровня жизни созданы не были; сдача же этих участков в аренду позволяет лишь частично удовлетворить самые необходимые жизненные потребности. Отсутствует надежная защита от скрытого постепенного лишения крестьян их земельных участков путем применения механизмов дарения, мены, эмфитевзиса и других, от уничтожения природного плодородия и загрязнения переданных в аренду земель. Нередки случаи рейдерского захвата земель и урожая фермерских и личных крестьянских хозяйств.

Соблюдение в Украине положений Декларации о праве крестьян на землю означает, во-первых, устранение упомянутых выше недостатков и, во-вторых, формирование в духе этого документа нормативно-правового обеспечения развития земельных отношений в процессе снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Последнее требует, в частности, создания благоприятных условий для приобретения земельных участков в первую очередь малыми производителями сельскохозяйственной продукции и ограничения размеров землевладения и землепользования других субъектов хозяйствования в сельском хозяйстве.

Право на труд и социальную защиту. Согласно Декларации, право на труд обеспечивается крестьянам путем создания благоприятных условий и возможностей для хозяйствования на селе, при которых полученный доход гарантирует им и членам их семей достаточный жизненный уровень. Государства с высоким уровнем бедности и отсутствием возможностей для использования труда сельского населения в других отраслях в сельской местности должны принимать меры для формирования и развития продовольственных систем с достаточно высокой трудоемкостью. В Декларации отмечается необходимость контроля соблюдения трудового законодательства, правил техники безопасности и гигиены труда в крестьянском секторе, для чего нужно выделять средства, необходимые для эффективного функционирования инспекций труда в сельской местности. Государства, в соответствии с национальными условиями, должны внедрять и поддерживать свои минимальные уровни социальной защиты, включая основные социальные гарантии.

В Украине почти 80% занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — это самозанятые лица. Основная их часть — крестьяне, которые не имеют формального места работы и считаются занятыми в личном хозяйстве, хотя доподлинно неизвестно, где и как они на самом деле трудятся. По оценкам, количество самозанятых в указанных отраслях превышает 2 млн человек. Они могут принимать добровольное участие в общеобязательном государственном социальном страховании, но условия этого участия, в частности необходимость уплаты ежемесячного взноса в размере 22% от минимальной заработной платы, делает это невозможным. Контроль над выполнением этими лицами правил техники безопасности и гигиены труда также отсутствует. А значит, положения Декларации в части права крестьян на труд и социальную защиту у нас практически не соблюдаются. Выполнение их возможно и может быть обеспечено при реализации намерений правительства содействовать созданию фермерской модели хозяйствования в сельском хозяйстве в комплексе с другими необходимыми для этого мерами.

Право на достойный доход и средства существования трактуется в Декларации как право крестьян на достойный уровень жизни. Для его реализации государства должны использовать свои полномочия по регулированию рынков: принимать меры по расширению и поддержке местных, региональных и национальных рынков с тем, чтобы облегчить и обеспечить крестьянам возможность продажи на этих рынках своей продукции по честным и выгодным ценам. В стратегиях и программах развития сельского хозяйства, сельского развития, природоохранной деятельности, торговли и инвестиций следует предусматривать содействие развитию местных источников обеспечения доходов крестьян и переходу к агроэкологическим, органическим и устойчивым видам производства. Необходимо поддерживать традиционные способы производства, содействовать прямой продаже продукции производителями ее потребителям.

Реализация указанного права крестьян в Украине связана с внедрением специальной программы поддержки малых производителей сельскохозяйственной продукции. Она может включать проекты: содействия доступу крестьян к кредитным ресурсам; стимулирования развития инфраструктуры, что позволяло бы малым производителям соблюдать установленные требования к качеству и безопасности продукции и формировать ее товарные партии; поощрения к технико-технологической модернизации хозяйств, диверсификации деятельности крестьян; поддержки молодых фермеров. Частично подобные меры предусмотрены Концепцией развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018–2020 гг., но их надо существенно расширить.

Право на продовольственный суверенитет — это право народов на здоровые и отвечающие их традиционной культуре питания продукты, произведенные экономически целесообразными, социально справедливыми и экологически продуманными методами. Это также право крестьян на участие в принятии решений о направлениях и формах развития сельского хозяйства в местах их проживания и на формирование собственных сельскохозяйственных и продовольственных систем. Коллективные права касаются прав сельских сообществ на доступ, эффективное использование и управление местными ресурсами в интересах сельских жителей, поскольку большинство из этих ресурсов предназначены для удовлетворения коллективных потребностей. Исключительно индивидуальный подход к реализации прав крестьян (предоставление преференций избранным лицам или группам лиц) может быть пагубным для громад и содействовать антидемократическим практикам, что противоречит целям Декларации.

Права крестьян на продовольственный суверенитет могут обеспечиваться путем их привлечения к формированию и контролю над реализацией локальных (на уровне объединенных территориальных громад) и местных (на уровне "внутренних" сельских громад) стратегий и проектов развития агропродовольственного производства, содействия использованию в этом производстве традиционных видов и сортов сельскохозяйственных культур, местных видов и пород сельскохозяйственных животных, методов и приемов ухода за ними, традиционных технологий производства пищевых продуктов и т.п.

Подытоживая, отметим, что при формировании отечественной политики содействия развитию малых производителей сельскохозяйственной продукции и становлению фермерской модели хозяйствования следует ориентироваться на идеи мирового движения за права крестьян, изложенные в проекте соответствующей Декларации. Это требует разработки и утверждения как стратегической направленности такой политики, так и практических шагов по ее реализации. Что касается стратегической направленности, то, по нашему мнению, это должно быть создание благоприятных условий для функционирования крестьянского типа агрохозяйствования как неотъемлемой составляющей отечественной сельскохозяйственной системы и добровольного перехода его представителей к другим типам сельскохозяйственной деятельности. Практическими же шагами должны стать заявленные меры по поддержке малых производителей сельскохозяйственной продукции и созданию фермерской модели хозяйствования, их дальнейшее расширение в контексте Декларации прав крестьян.