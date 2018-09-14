Ресурс — вода

В Украине наилучшие земли.

Об этом так часто говорят, что даже не задумываются, используем ли мы потенциал этих почв. Да, самые лучшие земли для эффективного земледелия в южных регионах страны, где высокое или достаточное содержание гумуса. Но из-за недостаточного количества влаги в вегетационный период с них уже много лет недополучают урожаи. В этом году в некоторых районах, например, засуха длилась с апреля до конца июля.

Масштабы обезвоживания

Из 60,4 млн га, на которых расположена Украина, 11,5 млн, по экспертным оценкам, находятся в критическом состоянии и деградируют. 18,5 млн га требуют постоянного орошения, а еще 4,5 млн — временного, в зависимости от погодных условий. То есть почти 23–25 млн га украинских земель (а это около 40% территории страны!) надо орошать, чтобы использовать их потенциал. И это касается не только Юга и Востока, но и некоторых регионов Центральной Украины, где еще десять лет назад проблем не было.

Так что сейчас надо осознать, что наряду с тремя основными ресурсами для агробизнеса, которыми являются земля, труд и капитал, в Украине важным становится четвертый — оросительная вода. Глобальное потепление сделало ее нехватку критической и для нашей страны.

Достаточно ли в Украине оросительных систем? Теоретически их много, но они в ужасном состоянии. Например, наибольшая в Европе Каховская оросительная система, которая могла бы орошать до 2 млн га, сейчас, согласно оценкам, орошает только около 400 тыс. га, а ее система, по обследованию экспертов Всемирного банка, изношена на 84%. Но даже если бы все существующие системы находились в рабочем состоянии, их все равно не хватало бы — необходимо строить новые. И на это нужны колоссальные инвестиции — десятки миллиардов долларов. Так, для восстановления старых систем требуется приблизительно 1,5 тыс. долл. инвестиций на гектар орошаемых земель, а для создания новых — почти 3 тыс.

Для государства это не подъемные средства, но в принципе аграрии готовы инвестировать в орошение, — они понимают, что без воды уже через несколько лет не будет ни урожаев, ни прибыли.

Кто должен руководить?

Существуют два уровня систем орошения: первый — магистральные каналы и трубопроводы, второй — насосные станции, доводящие воду до межхозяйственных труб, которые, в свою очередь, подводят воду к полю. Проблемы тоже две.

Первая связана с тем, кто должен руководить магистральными трубами. У нас вся земля распаевана между владельцами, и под одним "фрегатом" их может быть от 10 до 15. На практике это означает, что один одну культуру сеет, второй — другую, то есть сроки полива разные, а система одна. Если всеми магистральными трубами будет руководить или государство, или один частный инвестор, мы можем породить монополиста на оросительной воде. Такого, каким в железнодорожных перевозках сейчас является "Укрзалізниця". Наличие монополиста может привести к тому, что он будет манипулировать наличием у тебя оросительной воды. На два-три года перекрыли кому-то кран, фермер обанкротился, и его землю можно будет купить за бесценок. Ведь если на ней ничего не растет, она не представляет ценности. В своевременную работу Антимонопольного комитета я не очень верю. Потому что мы знаем, например, как он влияет на ситуацию на рынке минеральных удобрений, — о монополии говорят постоянно, но Комитет ее не видит.

Вторая проблема — за чей счет развивать сеть межхозяйственных труб. Фермеры готовы в них инвестировать, но если будут уверены, что эта земля — их навсегда. Потому что если земли арендованные, можно ожидать, что завтра владельцы паев, увидев, что на поле появились новые системы орошения, решат расторгнуть договоры. Но тут все упирается в мораторий на продажу сельхозземель. Пока его не отменят, ни о какой возможности выкупить землю речь не идет, соответственно, не стоит говорить и о создании инфраструктуры на ней, включая ирригационные системы.

Несмотря на масштабность проблемы, концепции и, тем более, стратегии реформы систем орошения и использования оросительной воды в сельском хозяйстве в Украине еще нет. Поэтому их разработка должна стать приоритетом профильных ассоциаций, Кабмина и Верховной Рады. Заложенное там видение должно позволить не только разработать программы для министерств и управленческие решения, но и исходить из четкого понимания, как эта сложная система будет финансироваться и управляться. Повторюсь, фермеры будут тратить на это средства, если вложат их в свою землю и получат понятные отношения с магистральной трубой. Отдача будет сумасшедшей. Надо только дать понятные правила игры и открыть, наконец, рынок земли. Украинская аграрная конфедерация на всех уровнях будет инициировать и поддерживать такие шаги.

Если мы отложим вопрос орошения, проблемы с недополученными урожаями в ближайшие годы только усилятся. Если будем действовать, но несистемно или устаревшими способами, получим еще и новые проблемы, а именно — засоление. Цена наших нынешних решений — оставить среди самых лучших те 40% территории, которые сейчас требуют орошения.