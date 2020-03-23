Налог на землю

Земельный вопрос исторически является одним из ключевых и самых болезненных в нашей стране. Земельные отношения становились или толчком к развитию, или источником противостояний и катастроф. Наконец появилось ощущение, что запуск рынка земли все же состоится. В дело лично вмешался президент Зеленский. Но почему-то именно в этот особый момент 37 депутатов из его фракции в парламенте подают еще один законопроект, логически связанный с аграрным вопросом, — №3131 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о детенизации производства сельскохозяйственной продукции. Его суть — обязать всех собственников и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке платить налоги с земли на уровне не ниже минимального расчетного налога (так называемое поставленное налоговое обязательство, далее — ЗПНО).

В последнее время любой нормативный документ, содержащий в названии слово "детенизация", уже сам по себе рефлекторно вызывает обеспокоенность бизнеса и граждан, потому что ничего принципиально полезного нести не может. К сожалению, не является исключением и эта бумажка. Законопроект №3131 очень опасен с точки зрения роста "карательности" налогового законодательства и в случае его принятия может вызвать усиление административной и налоговой нагрузки. Авторы проекта этого даже не скрывают и отмечают, что он "приведет к увеличению уплаты налогов в бюджеты всех уровней", — потенциально с собственников и пользователей земли могут дополнительно собрать в бюджет от 6 до 22 млрд грн в год.

Несколько слов о ключевых новшествах и последствиях законопроекта.

1. Значительно увеличиваются объемы налоговой отчетности.

Предполагается подача к годовой налоговой декларации приложения с расчетом ЗПНО. При этом часть данных, подлежащих отображению в новой отчетности, уже доступна для государственных органов, то есть будет собираться с налогоплательщиков повторно. В частности, речь идет о следующих данных: нормативная денежная оценка земельных участков и их площадь; сумма уплаченных за налоговый (отчетный) год налогов и других платежей, связанных с производством и реализацией собственной сельскохозяйственной продукции и/или арендой земельных участков; кадастровые номера земельных участков.

2. Возрастет обременительность, стоимость и сложность администрирования налогов с земельных участков.

В случае получения доходов только от налоговых агентов ЗПНО определяется контролирующим органом, что приведет к необходимости проведения сверок и, в свою очередь, создаст основания для судебных исков. Следовательно, несогласований и споров будет еще больше, а сложность и непредсказуемость законодательства для инвесторов и налогоплательщиков увеличатся.

3. Значительно вырастут затраты времени и средств на соблюдение новых процедур администрирования для отдельных категорий налогоплательщиков.

Новые процедуры предусматривают подачу дополнительной отчетности, требуют проводить расчеты ЗПНО и перерасчет налогового обязательства, а также, при необходимости, дополнительные сверки с контролирующими органами и доплату налога, который, особенно для физлиц и субъектов малого и микробизнеса, в частности плательщиков единого налога, является крайне обременительным и создает условия для скрытого их вытеснения с рынка земли.

4. И в завершение, вдвое сужается льгота по НДФЛ для доходов от ведения личного крестьянского хозяйства, — согласно проекту освобождаются от налогообложения доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена, произведена и обработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, размер которых находится только в пределах одного гектара, хотя действующая норма — "не превышает 2 гектаров".

Следовательно, главными возможными последствиями законопроекта №3131 будут следующие:

— перераспределение рынка земель сельскохозяйственного назначения в пользу крупных игроков, которые смогут себе позволить соблюдать все новые требования законодательства;

— рост в большинстве случаев налоговой и административной нагрузки на собственников и пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения — представителей малого бизнеса и населения, что выглядит категорически неприемлемым на фоне развития нового мирового экономического кризиса и может привести к социальному возмущению и усилению протестных настроений в обществе;

— учитывая указанные выше последствия, потенциально возможно или затормозить развитие отрасли, являющейся одним из базовых драйверов экономического роста, или в целом сорвать земельную реформу в Украине.

Вопрос "кто к этому готов, и кому это выгодно?" является риторическим.