Жертвами стрельбы в штате Миссисипи стали восемь человек

В результате(штат Миссисипи, США) в ночь на воскресенье, 28 мая, были убиты восемь человек. Убийца поочередно открывал огонь в трех домах. Среди его жертв – заместитель шерифа округа, сообщает Associated Press

Полиция задержала подозреваемого чернокожего мужчину. Мотивы преступления еще не озвучены, обвинение стрелку пока что не предъявили. Также неизвестно, был ли он ранее знаком с убитыми.

Suspect tells me Lincoln Co. deputy was just in the way, and after all this he meant to commit suicide by cop. pic.twitter.com/ZebieSQkdR