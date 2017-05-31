Вучич принял присягу на пост президента Сербии

Первый день президентства Вучича ознаменовался протестами против него.

Вучич официально стал президентом Сербии novayagazeta-ug.ru

Сербский политик31 мая официально стал президентом, принеся присягу перед зданием парламента в Белграде. За несколько дней до этого Вучич ушел с должности премьер-министра страны, передав этот пост бывшему министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу, сообщает B92

Издание отмечает, что первый день президентства Вучича ознаменовался протестами некоторых организаций и движений, которые указывают на махинации во время избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что на, которые протестовали против результатов президентских выборов 2 апреля. Протестующие утверждают, что Вучич влиял на результат выборов через государственные СМИ и запугивание избирателей.

Напомним, что премьер-министр Сербии Александр Вучич после обнародования предварительных результатов голосования объявил о своей победе на выборах президента. Вучич победил с результатом в 55%

Первый тур президентских выборов в Сербии состоялся 2 апреля. В нем приняли участи 11 кандидатов, наибольшие шансы на победу были у премьер-министра Александра Вучича.