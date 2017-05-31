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Вучич принял присягу на пост президента Сербии

31 мая в 15:24

Первый день президентства Вучича ознаменовался протестами против него.

Александр Вучич
Вучич официально стал президентом Сербии
novayagazeta-ug.ru
Сербский политик Александр Вучич 31 мая официально стал президентом, принеся присягу перед зданием парламента в Белграде. За несколько дней до этого Вучич ушел с должности премьер-министра страны, передав этот пост бывшему министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу, сообщает B92.

Издание отмечает, что первый день президентства Вучича ознаменовался протестами некоторых организаций и движений, которые указывают на махинации во время избирательного процесса.

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Ранее сообщалось, что на улицы Белграда и других сербских городов вышли тысячи людей, которые протестовали против результатов президентских выборов 2 апреля. Протестующие утверждают, что Вучич влиял на результат выборов через государственные СМИ и запугивание избирателей.

Напомним, что премьер-министр Сербии Александр Вучич после обнародования предварительных результатов голосования объявил о своей победе на выборах президента. Вучич победил с результатом в 55%

Первый тур президентских выборов в Сербии состоялся 2 апреля. В нем приняли участи 11 кандидатов, наибольшие шансы на победу были у премьер-министра Александра Вучича.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент сербы выборы протест
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