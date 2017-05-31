Вучич принял присягу на пост президента Сербии

Первый день президентства Вучича ознаменовался протестами против него.
Вучич официально стал президентом Сербии
novayagazeta-ug.ru
Сербский политик Александр Вучич
31 мая официально стал президентом, принеся присягу перед зданием парламента в Белграде. За несколько дней до этого Вучич ушел с должности премьер-министра страны, передав этот пост бывшему министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу, сообщает B92
.
Издание отмечает, что первый день президентства Вучича ознаменовался протестами некоторых организаций и движений, которые указывают на махинации во время избирательного процесса.
Ранее сообщалось, что на улицы Белграда и других сербских городов вышли тысячи людей
, которые протестовали против результатов президентских выборов 2 апреля. Протестующие утверждают, что Вучич влиял на результат выборов через государственные СМИ и запугивание избирателей.
Напомним, что премьер-министр Сербии Александр Вучич после обнародования предварительных результатов голосования объявил о своей победе на выборах президента. Вучич победил с результатом в 55%
Первый тур президентских выборов в Сербии состоялся 2 апреля. В нем приняли участи 11 кандидатов, наибольшие шансы на победу были у премьер-министра Александра Вучича.
По материалам:
ZN.UA