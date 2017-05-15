Восточноевропейские страны пытаются предотвратить сделку ЕС с Газпромом – Politico

Однако дипломатических усилий этих стран мало для преодоления сильного газового лобби.

Восточноевропейские страны пытаются бороться с новым подходом Еврокомиссии к Газпрому gazprom.ru

Центрально и восточноевропейские страны пытаются противостоять урегулированию отношений между Еврокомиссией и, который продолжает свою деятельность в ЕС, не оплатив свои штрафы за использование монопольного положения. Однако у Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Болгарии, которые решили противостоять этому соглашению, может оказаться недостаточно дипломатического влияния для продвижения своих интересов, пишет Politico

Балтийские страны маленькие и их голоса не настолько громкие, а Польша увязла в конфликте с Еврокомиссией и не имеет своего прежнего влияния из-за нарушения демократических принципов. В то же время этим странам противостоят большинство в Еврокомиссии, энергетические компании и большие страны, такие как Германия, которые традиционно получают более дешевый газ, чем восточноевропейские страны.

Не упростит ситуацию и геополитика. Отношения с Россией находятся на достаточно низком уровне из-за агрессии в Украине и санкций, потому мало кто захочет портить их еще больше.

Еврокомиссия все еще может повременить с утверждением сделки, поднять вопрос концессии некоторых европейских компаний с Газпромом, однако это маловероятно приведет к отказу от соглашения. Так или иначе, Еврокомиссия будет смотреть на эту сделку с политической точки зрения. При этом страны, которые противятся решению Еврокомиссии, еще даже не объединились в один блок и не имеют единой позиции.

В 2011 году Еврокомиссия запустила очень болезненный для Газпрома процесс. Она обвинила Газпром в использовании своего монопольного положения для несправедливого завышения цен для отдельных стран. Тогда газовый монополист предстал перед угрозой штрафов в размере 9,5 миллиардов евро. Однако в марте еврокомиссар по вопросам конкурентности вынесла довольно мягкое решение, которое обязало Газпром пересмотреть цены и подходы к реэкспорту газа по Европе, однако не предусматривало штрафов пострадавшим странам. При этом отмечается, что одна Литва переплатила на сумму в 1,5 миллиарда евро.

Решение Еврокомиссии удивило даже Россию, представитель которой при ЕС Владимир Чижов отметил, что "Еврокомиссия не всегда такая уж плохая". Еврокомиссия отметила, что это хороший вариант, потому что он предотвратит манипуляции в будущем. Однако центрально и восточноевропейски стороны хотят, чтобы нарушитель также понес наказание. При этом страны жалуются, что единственное чего добилась Еврокомиссия, стали обещания Газпрома, которые ни к чему их не обязывают в будущем.

Ранее сообщалось, чтои после того, как в 2020 году истечет срок действия договора о транзите, но объемы при этом значительно сократятся.

Как сообщалось, западные компании отказались финансировать строительство "Северного потока-2", и теперь расходы "Газпрома" на реализацию увеличатся вдове – до 1 миллиарда 750 миллионов долларов.