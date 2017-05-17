Во всем мире каждый день погибают более 3 тысяч подростков – ВОЗ

Большинство смертей можно предотвратить, считают в ВОЗ.

От грязного воздуха чаще всего погибают девочки ryanking999 / Depositphotos

Во всем мире ежедневно умирают более трех тысяч подростков, а это около 1,2 млн человек в год. Однако большинство смертей можно предотвратить, наладив работу систем здравоохранения, образования и социальной поддержки, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Центр новостей ООН.

Две трети всех смертей приходится на страны Африки и Юго-Восточной Азии с низким и средним уровнем дохода. Основными причинами смерти подростков являются травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, инфекции нижних дыхательных путей и самоубийства. В ВОЗ отметили, что 2015 году в результате ДТП погибли 115 тысяч подростков в возрасте 10-19 лет. Большая часть жертв - мальчики.

Что касается девочек, то в возрасте 10-14 лет они чаще всего инфекции нижних дыхательных путей, такие как пневмония, которая часто развивается в результате загрязнения воздуха внутри помещений из-за использования грязных видов топлива. Осложнения во время беременности, тяжелые роды и последствия аборта также являются ведущими причинами смерти девушек в возрасте 15-19 лет.

Кроме того, эксперты ВОЗ обеспокоены суицидальными наклонностями подростков. Самоубийство является третьей по значимости причиной их смерти.

"На протяжении десятилетий в национальных планах здравоохранения не были определены задачи по охране здоровья подростков. А между тем относительно небольшие инвестиции, ориентированные на подростков, не только позволят вырастить здоровых людей, но и улучшат здоровье последующих поколений, обеспечив огромную отдачу", - заявила помощник генерального директора ВОЗ Флавия Бустрео.

Ранее в ЮНИСЕФ заявляли, что загрязнение воздуха является значительным сопутствующим фактором, каждый год приводящим к смерти 600 тыс. детей младше пяти лет.