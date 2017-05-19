Влиятельные республиканцы поддержали резолюцию о признании Иерусалима столицей Израиля – СМИ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В то же время, в Белом доме отметили, что пока не рассматривают такой вариант.

В американском Сенате обдумывают вероятность признание Иерусалима столицей Израиля latimes.com

Группа влиятельных американских республиканцев, среди которых экс-кандидат в президенты Марко Рубио, поддержала резолюцию о. Резолюция предполагает также перенесение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает CBN

При этом в администрации Дональда Трампа отметили, что пока не собираются принимать такого решения.

Как сообщалось, президент Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром, заверив его в "неразрывных союзнических отношениях" между двумя странами, и исключив возможность для Ирана иметь собственное ядерное оружие.