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Влиятельные республиканцы поддержали резолюцию о признании Иерусалима столицей Израиля – СМИ

19 мая в 09:34

В то же время, в Белом доме отметили, что пока не рассматривают такой вариант.

сенат США
В американском Сенате обдумывают вероятность признание Иерусалима столицей Израиля
latimes.com
Группа влиятельных американских республиканцев, среди которых экс-кандидат в президенты Марко Рубио, поддержала резолюцию о признании Иерусалима столицей Израиля. Резолюция предполагает также перенесение  американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает CBN.

При этом в администрации Дональда Трампа отметили, что пока не собираются принимать такого решения.

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Как сообщалось, президент Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заверив его в "неразрывных союзнических отношениях" между двумя странами, и исключив возможность для Ирана иметь собственное ядерное оружие. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Израиль Трамп признание Иерусалим
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