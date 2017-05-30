Верховный суд Малайзии рассмотрит дело об убийстве брата лидера КНДР

Гражданок Индонезии и Вьетнама могут приговорить к смертной казни через повешение.

В Малайзии будут судить обвиняемых в убийстве Ким Чон Нама paulmhill / Depositphotos

В Верховный суд Малайзии на рассмотрение поступило дело об убийстве Ким Чон Нама , брата лидера КНДР. Дело передано из суда низшей инстанции малайзийского штата Селангор, сказано в заявлении судебных органов.

Основными подозреваемыми по делу проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа, а также 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Согласно местному законодательству, максимальное наказание за подобное преступление - смертная казнь через повешение. При этом подобные приговоры может выносить только Верховный суд, пишет "ТАСС".

Как сообщалось ранее, полиция Малайзии установила, чем именно убили Ким Чен Нама – брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Выяснилось, что это было отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Ранее в корейских СМИ появилась информация, что спецслужбы КНДР могли убить Ким Чен Нама из-за его конфликта с братом на почве дележа наследства их отца Ким Чен Ира.

Ким Чон Нам был убит в Малайзии 13 февраля. По данным СМИ, за убийством стоят спецслужбы КНДР. Если эта информация подтвердится, то данное убийство будет одним из самых громких в череде политических убийств граждан Северной Кореи, которые случились за последнее десятилетие. Они должны были заставить замолчать тех, кто воспринимается лидерами Северной Кореи в качестве угрозы их власти, сообщил один из источников в правительстве США.