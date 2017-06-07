Варшавская полиция задержала украинца и грузина, которые отняли у поляка 700 тысяч злотых

Преступникам грозит срок заключения до 12 лет.

В Варшаве полиция задержала грузина и украинца, которые отняли у местного предпринимателя рюкзак с 700 тыс. злотых, что составляет более $ 187 тысяч, или более 4 млн. гривен, и попытались уйти от погони. Об этом сообщает издание Gazeta.pl.

Трое нападавших поджидали 59-летнего предпринимателя возле торгового центра в районе Мокотов, рядом их ждал сообщник на черном "Ауди" со включенным двигателем. Грабители были одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые носят дорожные рабочие. Они брызнули предпринимателю в глаза из газового баллончика, отняли рюкзак с деньгами и бросились бежать, однако попались на глаза полицейским.

Правоохранители сразу бросились в погоню, и подняли тревогу по радио. Преступники, нарушая все правила дорожного движения, пытались уйти от погони. Полиция перекрыла улицы, отрезав им пути побега. Тогда грабители съехали на обочину и протаранили несколько припаркованных там автомобилей. После этого они покинули поврежденный "Ауди" и снова бросились бежать, но были настигнуты.

Задержанными оказались 42-летний гражданин Грузии и 40-летний гражданин Украины. Правоохранители изъяли украденный рюкзак с деньгами, после чего доставили обоих в отделение полиции. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента и личности двух других участников нападения. Задержанным мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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