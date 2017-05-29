Польша оценивает преимущества наплыва заробитчан из Украины – FT

Наплыв трудовых мигрантов из соседней страны оказался экономически и политически выгодным Варшаве.

Польша оценила выгоды и ущерб от наплыва украинцев. Польское радио

Почти 1,3 миллиона украинцев в прошлом году получили разрешение на временное проживание вс правом работать. Еще 116 тысяч граждан Украины получили долгосрочное право жить и работать на польской тертой.

Таким образом, наплыв украинских заробитчан в сравнении с 2016 годом увеличился в шесть раз. Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что это объясняется экономическим спадом в Украине, который начался после революции и начала военного вторжения России.

Для националистического правительства Польши, которое сформировала партия "Право и Справедливость", наплыв работников из соседней страны оказался удобным и выгодным. С одной стороны Варшава может отмахиваться от требования Евросоюза принять беженцев из Сирии. А с другой – компенсировать нехватку рабочей силы в стране, которая появилась из-за оттока 2 миллионов поляков на Запад. Между тем, западноевропейские страны боятся, что с началом действия безвизового режима украинцы начнут искать работу и за пределами Польши. Не исключено, что положительный польский опыт может оказаться уникальным, учитывая культурное и языковое родство украинцев с поляками.

По словам экономиста лондонской компании Barclays Томаша Велядека, украинцев в Польше получают такую же работу, как и поляки в Германии или Британии. В основном им приходится работать в сфере услуг, ресторанном бизнесе и гостиницах. Вместе с тем, наплыв украинцев привел к замедлению роста зарплат в Польше. С одной стороны – это хорошо, ведь страна остается конкурентной и привлекательной для иностранных инвесторов. А с другой – это может способствовать дальнейшему оттоку поляков.

Ранее польское издание Newsweek.pl писало, что в Польше зарегистрировали рекордное количество заробитчан с Украины. Польские компании в 2016 году приняли на работу 1,3 миллиона работников, которые приехали из Украины, Беларуси и Молдовы.

Издание Gazeta Wyborcza писало, что Польше придется побороться за украинских заробитчан. Издание отмечает, что скоро Польша может потерять украинских работников. Ведь представители стран ЕС в ноябре поддержали отмену виз для Украины. Это означает, что больше людей сможет беспрепятственно путешествовать по Европе. Это не означает беспрепятственный доступ к европейскому рынку труда. Однако, те, кто сейчас работает в Польше, может решить перебраться в более богатые страны Западной Европы. Украинские порталы труда уже пестрят предложениями из Германии, Австрии и Чехии.