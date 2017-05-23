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В Венесуэле сожгли родительский дом экс-президента Уго Чавеса

23 мая в 11:51

Во время протестов против президента Мадуро погибло уже 48 человек.

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Фото EPA / CRISTIAN HERNANDEZ

В городе Сабанете, штат Баринас толпа протестующих сожгла дом, где вырос бывший диктатор страны Уго Чавес, сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев.

Queman casa Materna de Chavez en Barinas; Enardecidos tras el asesinato de Yorman Bervecia. pic.twitter.com/5CC4xaRDQ6

По данным издания, это было сделано в ответ на гибель в Баринасе 19-летнего студента, участника протестов. Он был застрелен бойцами боливарианской национальной гвардии. Таким образом, количество жертв антиправительственных протестов в Венесуэле, которые продолжаются уже 50 дней, достигло 48 человек.

В последнее время в Венесуэле обострилось политическое противостояние. Недовольные экономической ситуацией люди вышли на улицы с требованием назначить досрочные выборы. Полиция применяет оружие, против нее массово устраивают баррикады и используют "коктейли Молотова".

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Венесуэла находится на грани гражданской войны. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро демонстрирует высокую готовность к репрессивным действиям для подавления народных выступлений. Массовые демонстрации в Каракасе и других городах были встречены слезоточивым газом, водометами, пластиковыми пулями, а также вооруженными гражданскими на мотоциклах.

По материалам: Новое время
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