В Венесуэле сожгли родительский дом экс-президента Уго Чавеса

Во время протестов против президента Мадуро погибло уже 48 человек.

В городе Сабанете, штат Баринас толпа протестующих сожгла дом, где вырос бывший диктатор страны Уго Чавес, сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев.

Queman casa Materna de Chavez en Barinas; Enardecidos tras el asesinato de Yorman Bervecia. pic.twitter.com/5CC4xaRDQ6

— Daniel García (@DanielInformaVE) 22 травня 2017 р.

По данным издания, это было сделано в ответ на гибель в Баринасе 19-летнего студента, участника протестов. Он был застрелен бойцами боливарианской национальной гвардии. Таким образом, количество жертв антиправительственных протестов в Венесуэле, которые продолжаются уже 50 дней, достигло 48 человек.

В последнее время в Венесуэле обострилось политическое противостояние. Недовольные экономической ситуацией люди вышли на улицы с требованием назначить досрочные выборы. Полиция применяет оружие, против нее массово устраивают баррикады и используют "коктейли Молотова".

Венесуэла находится на грани гражданской войны. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро демонстрирует высокую готовность к репрессивным действиям для подавления народных выступлений. Массовые демонстрации в Каракасе и других городах были встречены слезоточивым газом, водометами, пластиковыми пулями, а также вооруженными гражданскими на мотоциклах.