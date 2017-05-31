В США повторно оштрафовали Deutsche Bank за историю с отмыванием денег из России

Немецкие банкиры заявили о намерениях выполнить все предписания Федеральной резервной системы США.
ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка, в связи с чем обязала Deutsche Bank улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.
Банкиры заявили о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa, пишет DW.
Суть схем "зеркальных сделок" состоит в том, были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank AG согласился выплатить 425 млн долларов в США за так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России было выведено 10 млрд долларовв период с 2011 по 2015 годы. Помимо этого британский финансовый регулятор Financial Conduct Authority наложит на банк штраф в размере около 200 млн за подозрительные сделки.
В декабре 2016 года Deutsche Bank согласился выплатить 3,1 млрд долларов штрафа и возместить еще 4,1 млрд долларов своим американским клиентам по результатам мирового соглашения с Министерством юстиции США по иску о манипуляциях на рынке ценных бумаг в 2008 году.Deutsche Welle (Русская редакция)