В Румынии люди с самой большой зарплатой в стране объявили забастовку

Бастовать будут авиадиспетчеры, монополисты в сфере сопровождения авиаперевозок над территорией Румынии.

В Румынии решили бастовать авиадиспетчеры Обозреватель

В Румынии объявили забастовку авиадиспетчеры компании Romatsa, монополиста в сфере сопровождения авиаперевозок над территорией страны.

Забастока объявлена на 30 мая. Поводом стал спор относительно размера бонусов при выходе на пенсию. Во время переговоров в Министерстве транспорта профсоюзы добивались того, чтобы работники авиакомпаний-перевозчиков, включая диспетчеров, при досрочном выходе на пенсию получали компенсацию в размере 60 среднемесячных зарплат (зарплата авиадиспетчеров в Румынии составляет около пяти тысяч евро, они получают самую высокую заработную плату в этой стране), пишет "Укринформ".

"По результатам проведенных с министерством транспорта переговоров могу сообщить лишь о том, что объявленную на вторник, 30 мая, всеобщую забастовку можно будет приостановить. Но пока не можем с уверенностью сказать, на протяжении какого времени удастся приостановить забастовку", - сообщил руководитель профсоюза румынских авиаперевозчиков Габриэль Тудораке,

Министр транспорта Румынии Рэзван Кук заявил, что направит аудиторов для проверки предприятия.

На время забастовки авиадиспетчеры обязаны обеспечить безопасность 30% полетов над территорией страны. Речь идет о полетах самолетов с гуманитарными грузами, спасательных операциях и других экстренных ситуациях. Ежедневно над территорией Румынии пролетают до трех тысяч самолетов.

Как сообщалось, в марте бастовали сотрудники наземных служб аэропортов Берлина, требуя повысить зарплату с 11 до 12 евро в час.