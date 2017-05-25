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В Румынии будут судить дочь экс-президента Бесеску

25 мая в 15:36

По этому же делу проходят главный помощник экс-президента и бывший министр туризма и регионального развития страны.

Румыния
Одной из обвиняемых по масштабному коррупционному делу проходит дочь экс-президента Румынии
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Дочь бывшего президента Румынии Траяна Бесеску станет одной из подсудимых по делу в мошенничестве, подкупе и коррупционных махинациях в финансировании избирательной кампании в 2009 году. В этом же деле обвиняемыми также являются главный помощник Бесеску и экс-министр туризма и регионального развития Румынии, сообщает AP.

Бесеску, который был президентом страны с 2004 по 2014 года, отказался давать комментарий по этому поводу.

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Напомним, 1 февраля правительство Румынии приняло постановление об амнистии коррупционеров. Одно из распоряжений предусматривает снятие судимостей с осужденных к условным срокам. Кроме того, амнистии подлежат осужденные на коррупционные преступления на срок до пяти лет, а также матери несовершеннолетних детей. Согласно одному из постановлений, государственный чиновник не может быть привлечен к уголовной ответственности, если нанесенный им ущерб не превышает сумму в 50 тысяч евро.

Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.

После этого, правительство Румынии приняло решение отменить свое скандальное постановление о декриминализации ряда коррупционных преступлений и амнистии для осужденных коррупционеров.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Румыния коррупция осужденный мошенничество
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