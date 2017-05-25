В Румынии будут судить дочь экс-президента Бесеску

По этому же делу проходят главный помощник экс-президента и бывший министр туризма и регионального развития страны.

Одной из обвиняемых по масштабному коррупционному делу проходит дочь экс-президента Румынии Андрей Товстыженко, ZN.UA

Дочь бывшего президентаТраяна Бесеску станет одной из подсудимых по делу в мошенничестве, подкупе и коррупционных махинациях в финансировании избирательной кампании в 2009 году. В этом же деле обвиняемыми также являются главный помощник Бесеску и экс-министр туризма и регионального развития Румынии, сообщает AP

Бесеску, который был президентом страны с 2004 по 2014 года, отказался давать комментарий по этому поводу.

Напомним, 1 февраляОдно из распоряжений предусматривает снятие судимостей с осужденных к условным срокам. Кроме того, амнистии подлежат осужденные на коррупционные преступления на срок до пяти лет, а также матери несовершеннолетних детей. Согласно одному из постановлений, государственный чиновник не может быть привлечен к уголовной ответственности, если нанесенный им ущерб не превышает сумму в 50 тысяч евро.

Инициативы правительства вызвали массовое недовольство граждан. В протестах в Бухаресте и других румынских городах приняли участие сотни тысяч человек.

После этого, правительство Румынии приняло решение отменить свое скандальное постановление о декриминализации ряда коррупционных преступлений и амнистии для осужденных коррупционеров.