В России закроют оппозиционный журнал

Последний номер журнала выйдет 5 июня, однако сайт издания продолжит работать.
Альбац в Facebook опубликовала обложку журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись: "Спасибо, что были с нами".
Последний номер журнала выйдет 5 июня, однако сайт издания продолжит свою работу.
The New Times (ранее – "Новое время", переименован в 2007 году) - еженедельный общественно-политический журнал, издаваемый с 1943 года в Москве.
Издавался на русском, английском, французском, немецком, испанском, польском, чешском и арабском языках (по состоянию на 1974год), а с середины 80-х — также и на итальянском языке. Освещал внутреннее и международное положение СССР, проблемы советской внешней политики, актуальные события международной жизни.ZN.UA