Топ Новости
<
>

В России закроют оппозиционный журнал

5 июня в 04:03

Последний номер журнала выйдет 5 июня, однако сайт издания продолжит работать.

452
Сегодня, 5 июня, выйдет последний выпуск печатной версии издания
Главный редактор российского оппозиционного журнала The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии печатного издания.

Альбац в Facebook опубликовала обложку журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись: "Спасибо, что были с нами".

Последний номер журнала выйдет 5 июня, однако сайт издания продолжит свою работу.

Читайте также: Путин не отправит Медведева в отставку под давлением оппозиционных организаций и СМИ – эксперт

The New Times (ранее – "Новое время", переименован в 2007 году) - еженедельный общественно-политический журнал, издаваемый с 1943 года в Москве.

Издавался на русском, английском, французском, немецком, испанском, польском, чешском и арабском языках (по состоянию на 1974год), а с середины 80-х — также и на итальянском языке. Освещал внутреннее и международное положение СССР, проблемы советской внешней политики, актуальные события международной жизни.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги издание закрытие Россия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...