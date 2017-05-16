В Нидерландах провалились переговоры о создании коалиции через два месяца после выборов

Разногласия между партиями не позволили создать коалицию.

В Нидерландах так и не смогли сформировать коалицию pixabay.com

Два месяца спустя после выборов в, партии так и не смогли достичь соглашения по формированию правительственной коалиции. Представители политических сил, которые участвовали в переговорах, отметили, что разногласия были слишком большими, пишет Euobserver.

Наиболее спорным вопросом при формировании коалиции стала миграционная политика, взгляды на которые кардинально разделились.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах официально, которая необходима для формирования правительства. Сейчас переговоры ведут "Народная партия за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте, Христианско-демократическая партия, либеральная партия "Демократы 66" и левоцентристская партия "Левых зеленых".