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В Нидерландах провалились переговоры о создании коалиции через два месяца после выборов

16 мая в 11:50

Разногласия между партиями не позволили создать коалицию.

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В Нидерландах так и не смогли сформировать коалицию
pixabay.com
Два месяца спустя после выборов в Нидерландах, партии так и не смогли достичь соглашения по формированию правительственной коалиции. Представители политических сил, которые участвовали в переговорах, отметили, что разногласия были слишком большими, пишет Euobserver.

Наиболее спорным вопросом при формировании коалиции стала миграционная политика, взгляды на которые кардинально разделились.

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Ранее сообщалось, что в Нидерландах официально начался процесс создания парламентской коалиции, которая необходима для формирования правительства. Сейчас переговоры ведут "Народная партия за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте, Христианско-демократическая партия, либеральная партия "Демократы 66" и левоцентристская партия "Левых зеленых".

По материалам: ZN.UA
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Тэги партия коалиция Нидерланды переговоры
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