В Молдове прошли масштабные протесты против изменения избирательной системы

Акцию организовали влиятельные общественные организации.

На улицы Кишинева вышли молдаване протестом против изменения избирательной системы Newsmaker.md

В Молдове прошли масштабныепротив изменения избирательной системы страны с пропорциональной на смешанную. Акцию, которую инициировали неправительственные общественные организации, поддержали около 2-3 тысяч человек, пишет News Maker

С поддержкой акции выступили и некоторые партии страны, однако во избежание политизации протеста они не выступали на сцене митинга. Активисты отмечают, что закон выгоден только для двух крупнейших партий страны, среди которых Социалисты и Демократическая партия. Ранее именно депутаты этих партий проголосовали в первом чтении за принятие смешанной избирательной системы.