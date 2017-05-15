Топ Новости
<
>

В Молдове прошли масштабные протесты против изменения избирательной системы

15 мая в 11:13

Акцию организовали влиятельные общественные организации.

123
На улицы Кишинева вышли молдаване протестом против изменения избирательной системы
Newsmaker.md
В Молдове прошли масштабные протесты против изменения избирательной системы страны с пропорциональной на смешанную. Акцию, которую инициировали неправительственные общественные организации, поддержали около 2-3 тысяч человек, пишет News Maker.

С поддержкой акции выступили и некоторые партии страны, однако во избежание политизации протеста они не выступали на сцене митинга. Активисты отмечают, что закон выгоден только для двух крупнейших партий страны, среди которых Социалисты и Демократическая партия. Ранее именно депутаты этих партий проголосовали в первом чтении за принятие смешанной избирательной системы.

Читайте также: В Молдове признали неконституционным базирование в стране российских миротворцев
Как сообщалось, в начале 2016 года по Молдове прокатилась волна протестов против назначения Павла Филипа на должность пермьер-министра страны. 

По материалам: Newsmaker.md
Читайте также
Тэги партия Молдова система протест избиратели
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ