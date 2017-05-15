В Молдове прошли масштабные протесты против изменения избирательной системы

Акцию организовали влиятельные общественные организации.
С поддержкой акции выступили и некоторые партии страны, однако во избежание политизации протеста они не выступали на сцене митинга. Активисты отмечают, что закон выгоден только для двух крупнейших партий страны, среди которых Социалисты и Демократическая партия. Ранее именно депутаты этих партий проголосовали в первом чтении за принятие смешанной избирательной системы.по Молдове прокатилась волна протестов против назначения Павла Филипа на должность пермьер-министра страны. Newsmaker.md