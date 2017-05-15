Топ Новости
<
>

В мире отмечают Международный день семьи

15 мая в 10:52

Темой Дня семьи 2017 года стала "Семья, образование и благополучие".

33
15 мая в мире празднуют День семьи
В мире отмечают Международный день семьи, празднование которого проходит ежегодно 15 мая.

Празднование Дня семьи установлено Генеральной Ассамблеей ООН и призвано обратить внимание мировой общественности на проблемы семьи, повысить уровень информированности относительно  семей и углубить знания социально-демографических процессов.

ООН рассматривает семью как основной элемент общества, поэтому, по мнению организации, если не уважаются права одной семьи, под угрозой оказывается все общество.

Читайте также: В Украине отмечают День матери

Во многих странах в День семьи проводятся различные просветительские мероприятия. Каждый год для праздника выбирается определенная тема. Так, в 2017 году тема Дня семьи – "Семья, образование и благополучие".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги семья ООН празднование праздник
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ