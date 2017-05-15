Темой Дня семьи 2017 года стала "Семья, образование и благополучие".

15 мая в мире празднуют День семьи

В мире отмечают Международный день семьи, празднование которого проходит ежегодно 15 мая.

Празднование Дня семьи установлено Генеральной Ассамблеей ООН и призвано обратить внимание мировой общественности на проблемы семьи, повысить уровень информированности относительно семей и углубить знания социально-демографических процессов.

ООН рассматривает семью как основной элемент общества, поэтому, по мнению организации, если не уважаются права одной семьи, под угрозой оказывается все общество.

Во многих странах в День семьи проводятся различные просветительские мероприятия. Каждый год для праздника выбирается определенная тема. Так, в 2017 году тема Дня семьи – "Семья, образование и благополучие".