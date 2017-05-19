В Конго из тюрьмы сбежали более трех тысяч заключенных

На тюрьму напали вооруженные люди, после чего и произошел массовый побег.

Боевики напали на тюрьму, сбежали тысячи заключенных naharnet.com

Более трех тысяч заключенных могли сбежать из главной тюрьмы в Демократической республике Конго в центральной Африке. Власти страны при этом заявили о бегстве всего полусотни заключенных.

Тем времнем источник в органах безопасности ДРК заявили, что массовый побег произошел после нападения на тюрьму группы вооруженных людей. Во время нападения погибли десятки людей. Среди тех, кто сбежал, - Не Муанда Нсеми, руководитель политико-религиозной секты "Бунду Диа Конго, пишет ВВС-Украина.

Представитель полиции заявил местной радиостанции, что заключенные опасны и призвал всех, кто их видел, сообщить об этом властям.

Власти страны обвиняют в причастности к нападению сторонников Нсеми. Он считает себя самопровозглашенным пророком, который стремится возродить древнее королевство Конго. Движение "Бунду Диа Конго" агитирует за восстановление монархии на территории современных ДР Конго, Республики Конго, Анголы и Габона.

Как сообщалось, в Демократической республике Конго несет службу миротворческий контингент ООН, в состав которого входит отряд украинских вертолетчиков.