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В Китае стартовал фестиваль любительской авиации

29 мая в 12:29

Соревнования по высшему пилотажу, прыжки с парашютом, полетам на парапланах и управлению беспилотниками продлятся четыре дня.

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Фото Синьхуа | Xinhua News

В городе Аньян (провинция Хэнань, Китай) открылся четырехдневный Аньянский фестиваль любительской авиации – 2017. Китайские и зарубежные фанаты неба состязаются в дисциплинах высшего пилотажа, прыжков с парашютом, управления беспилотниками и полетов на парапланах, сообщает Синьхуа.

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Начиная с 2000 г., КНР почти в 20 раз увеличила объемы своего патентования, тогда как США — чуть более чем в 1,9 раза. Украина отстает от мировых лидеров в сотни раз по показателям патентной активности.

По материалам: Синьхуа | Xinhua News
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Тэги парашют фестиваль беспилотник Китай прыжки параплан пилоты авиация
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