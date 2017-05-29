В Китае стартовал фестиваль любительской авиации

Соревнования по высшему пилотажу, прыжки с парашютом, полетам на парапланах и управлению беспилотниками продлятся четыре дня.

В городе Аньян (провинция Хэнань, Китай) открылся четырехдневный Аньянский фестиваль любительской авиации – 2017. Китайские и зарубежные фанаты неба состязаются в дисциплинах высшего пилотажа, прыжков с парашютом, управления беспилотниками и полетов на парапланах, сообщает Синьхуа.

Начиная с 2000 г., КНР почти в 20 раз увеличила объемы своего патентования, тогда как США — чуть более чем в 1,9 раза. Украина отстает от мировых лидеров в сотни раз по показателям патентной активности.