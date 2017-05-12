Топ Новости
<
>

В Испании решили перезахоронить тело диктатора Франко

12 мая в 04:44

Эксгумацию и перезахоронение диктатора поддержали, в основном, оппозиционеры.

432
Диктатор похоронен в "Долине павших"
Википедия
В Испании решили эксгумировать и перезахоронить тело диктатора Франциско Франко, который погребен в мавзолее в "Долине павших". Одна из причин в том, что мавзолей финансируется за счет испанского государства.

Как пишет Reuters, проголосовали за перезахоронение в основном оппозиционные партии, представленные в испанском парламенте, а против были в том числе и члены правящей консервативной Народной партии премьер-министра Мариано Рахоя.

Народная партия уже давно выступает против попыток эксгумации тела Франко, поскольку это может болезненно отразиться на воспоминаниях в обществе.

Читайте также: Порошенко должен был задекларировать виллу в Испании – антикоррупционный комитет

Франко похоронен в Долине Павших (исп. Valle de los Caídos) - монументальном комплексе за 58 км от Мадрида. Все элементы этого огромного мемориала имеют гигантские размеры, в особенности базилика, вырубленная в скале. Главный алтарь представляет собой гранитный блок. У подножия алтаря на одной вертикальной линии с крестом располагаются могилы Франко и организатора "Фаланги" де Ривера. По бокам от главного алтаря расположены входы в две часовни, в которых покоятся останки 33 872 жертв Гражданской войны 1936-1939 гг. с обеих сторон. Официальное открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года. 

Франко пришел к власти в результате военного переворот в Испании в 1936 году и последовавшей за ним гражданской войный и правил страной до своей смерти в 1975 году. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Франко Испания партия эксгумация диктатор мавзолей перезахоронение
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ