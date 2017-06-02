В гробу Качинського нашли фрагменты тел других людей – СМИ

Окончательные итоги эксгумации тела погибшего президента Польши опубликуют в следующем году.

Появились новые подробности о расследовании Смоленской авиакатастрофы

Во время эксгумации останков погибшего в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского в его гробу обнаружили фрагменты тел двух других человек, заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасёнек.

По его словам, первые результаты аутопсии будут опубликованы в июне 2017 года, а окончательные итоги обнародуют в апреле 2018 года. Польская прокуратура надеется на то, что эксперты дадут "комплексное мнение" о причинах смерти погибших в авиакатастрофе, сообщает польское издание Rzeczpospolita, пишет DW.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.