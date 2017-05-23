В глазах беларусов Путин положительный герой, а Порошенко - наоборот - Wyborcza

Не исключено, что российский президент может оказаться даже более популярным, чем Лукашенко.

Путин может оказаться популярнее среди белорусов, чем Лукашенко. timer-odessa.net

Опрос, проведенный "Беларуской аналитической лабораторией", показал, что 65% беларусов положительно оценивают президентаВладимира Путина. Нейтрально к нему относятся 20% опрошенных, а отрицательно - только 11%.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что это очень контрастирует с тем, как граждане Беларуси относятся к лидерам США и Германии. Дональда Трампа положительно оценили 14% опрошенных, 29% - отрицательно. В случае Ангелы Меркель эти показатели соответственно на уровне 11% и 46%. Меньше всего беларусы симпатизируют президенту Украины Петру Порошенко - лишь 2,4%.

"У нас доминируют российские СМИ. Беларусы следят за событиями в мире через российское телевидение. Путин там всегда большой лидер, которого поддерживают. С другой стороны Порошенко в российских СМИ нещадно критикуют, и это очень влияет на его имидж среди беларусов", - сказал беларуский эксперт Павлюк Быковский.

Издание пишет, что до недавнего времени независимый центре NISEPI ежегодно проводил замер популярности президента Беларуси Александра Лукашенко. Но Минск заставил его прекратить такие исследования. Поэтому с 2016 года данных о том, насколько популярен среди беларусов их собственный президент, нет. Летом 2016 года его рейтинг был в пределах 28-30%. Если эти цифры действительны до ныне, тогда можно предположить, что Путин среди беларусов популярнее, чем Лукашенко.

"Судя по настроениям, наступает определенная трансформация. "Добрым царем" и "народным героем" беларусы все чаще считают Путина", - говорит политолог и председатель "Центра анализа и прогноза" Павел Усов.

По его мнению, популярность российского президента в Беларуси объясняется традиционной верой ее граждан в "доброго царя", который может быстро решить все проблемы. Кроме того, по словам эксперта, беларусы разочарованы Лукашенко.

"Беларусы обвиняют его в экономическом кризисе, сокращении доходов и росте цен. А российские СМИ им рассказывают, что Путин заботится о своем народе, что в Крыму теперь живется лучше после его аннексии Россией", - сказал Усов.

Подробнее о политической ситуации в Беларуси и причинах использования государственными белорусскими СМИ антиукраинской риторики читайте в материале Игоря Ильяша "О чем написала Лукашенко "фрау А" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".