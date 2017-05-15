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В Германии произошел взрыв на заводе - пострадали 13 человек

15 мая в 15:09

Четверо пострадавших получили тяжелые ранения. 

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От взрыва на заводе в Германии пострадали 13 человек
Bild.de
В немецком городе Эльтманн (Бавария) прогремел взрыв на заводе, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек. 

Согласно сообщению местной полиции в Twitter, в результате взрыва 13 человек были травмированы. Четверо из них получили серьезные ранения.

Отмечается, что взрыв произошел на предприятии компании Schaeffler, которая занимается производством комплектующих для автомобильной промышленности. 

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Напомним, 11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.

По материалам: ZN.UA
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