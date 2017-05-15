В Германии произошел взрыв на заводе - пострадали 13 человек

Четверо пострадавших получили тяжелые ранения.
Согласно сообщению местной полиции в Twitter, в результате взрыва 13 человек были травмированы. Четверо из них получили серьезные ранения.
Отмечается, что взрыв произошел на предприятии компании Schaeffler, которая занимается производством комплектующих для автомобильной промышленности.
nach Explosion in #Eltmann : 13 verletzte Personen in Behandlung, davon vier schwerverletzt und mit Hubschrauber in Klinik geflogen— Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 15 травня 2017 р.
Напомним, 11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.ZN.UA