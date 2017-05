В Германии произошел взрыв на заводе - пострадали 13 человек

В немецком городе Эльтманн (Бавария) прогремел взрыв на заводе, в результате которого пострадали по меньшей мере 13 человек.

Согласно сообщению местной полиции в Twitter, в результате взрыва 13 человек были травмированы. Четверо из них получили серьезные ранения.

Отмечается, что взрыв произошел на предприятии компании Schaeffler, которая занимается производством комплектующих для автомобильной промышленности.

nach Explosion in #Eltmann : 13 verletzte Personen in Behandlung, davon vier schwerverletzt und mit Hubschrauber in Klinik geflogen