В Египте боевики обстреляли автобусы с коптскими паломниками, есть жертвы

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В результате атаки погибли 26 человек, еще 25 человек травмированы.

Египетские копты снова стали жертвами смертоносной атаки

Группаподверглась атаке вооруженных боевиков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские источники.

Копты ехали на двух автобусах и небольшом грузовике в монастырь Святого Самуила Исповедника в египетской мухафазе (административно-территориальной единице Египта – ред.) Минья. Согласно данным портала Al-Yawm al-Sabi, паломники прибыли в Минью из соседней провинции Бени-Суэйф.

Боевики в масках и с оружием остановили их на дороге, ведущей в монастырь, и открыли огонь по транспортным средствам, ранив и убив по меньшей мере 51 человека.

Ранее губернатор мухафазы Минья Эссам аль-Бедайви сообщил о 23 погибших и 25 раненых.

Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения .

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".