В Египте боевики обстреляли автобусы с коптскими паломниками, есть жертвы

В результате атаки погибли 26 человек, еще 25 человек травмированы.
Копты ехали на двух автобусах и небольшом грузовике в монастырь Святого Самуила Исповедника в египетской мухафазе (административно-территориальной единице Египта – ред.) Минья. Согласно данным портала Al-Yawm al-Sabi, паломники прибыли в Минью из соседней провинции Бени-Суэйф.
Боевики в масках и с оружием остановили их на дороге, ведущей в монастырь, и открыли огонь по транспортным средствам, ранив и убив по меньшей мере 51 человека.
Ранее губернатор мухафазы Минья Эссам аль-Бедайви сообщил о 23 погибших и 25 раненых.
Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения .
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".ZN.UA