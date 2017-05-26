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В Египте боевики обстреляли автобусы с коптскими паломниками, есть жертвы

26 мая в 15:19

В результате атаки погибли 26 человек, еще 25 человек травмированы.

Египет пирамиды
Египетские копты снова стали жертвами смертоносной атаки
Группа коптских христиан в Египте подверглась атаке вооруженных боевиков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские источники.

Копты ехали на двух автобусах и небольшом грузовике в монастырь Святого Самуила Исповедника в египетской мухафазе (административно-территориальной единице Египта – ред.) Минья. Согласно данным портала Al-Yawm al-Sabi, паломники прибыли в Минью из соседней провинции Бени-Суэйф.

Боевики в масках и с оружием остановили их на дороге, ведущей в монастырь, и открыли огонь по транспортным средствам, ранив и убив по меньшей мере 51 человека.

Ранее губернатор мухафазы Минья Эссам аль-Бедайви сообщил о 23 погибших и 25 раненых.

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Напомним, 9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения . 

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Египет боевики жертвы паломники монастырь раненые
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