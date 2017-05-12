В центре Рима прогремел взрыв

Предположительно взорвалась посылка, которую перевозили в автомобиле почтовой службы.
близ почтового отделения прогремел взрыв, сообщает в пятницу итальянский телеканал РАИ24.
По первоначальным данным, взорвалась посылка, которую перевозили в автомобиле почтовой службы.
Автомобиль поврежден, но о пострадавших не сообщается.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН.
На месте происшествия работают пожарные и полицейские.
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