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В центре Рима прогремел взрыв

12 мая в 11:31

Предположительно взорвалась посылка, которую перевозили в автомобиле почтовой службы.

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На месте работают пожарные и полицейские
Соцсети
В центральной части Рима на улице Авентинов близ почтового отделения прогремел взрыв, сообщает в пятницу итальянский телеканал РАИ24.

По первоначальным данным, взорвалась посылка, которую перевозили в автомобиле почтовой службы.

Автомобиль поврежден, но о пострадавших не сообщается. 

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН.

На месте происшествия работают пожарные и полицейские.

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По материалам: Интерфакс
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Тэги авто почта Рим взрыв
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