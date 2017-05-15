В Боснии поставят памятник Меланье Трамп

Гипсовый памятник появится у входа в обувную фабрику и будет символизировать дружественные отношения Боснии и США.

Гипсовая Меланья появится у входа в обувную фабрику в Боснии

В Боснии поставят памятник супруге президента США Меланье Трамп. Он будет установлен до 20 июня в городе Баня-Лука на севере страны. С предложением поставить памятник выступил депутат местного совета Марико Умицевич.

Памятник выполнят из гипса, в "натуральную величину" и поставят рядом с обувной фабрикой, где работает депутат, пишет Sarajevo Times.

Депутат уже определился с концепцией памятника.

Умицевич объяснил, что таким образом намерен внести свой вклад в дружественные отношения Боснии с США, а также пригласить первую леди США в Баня-Луку.

Меланья Трамп родилась в Словении. Она ходила в школу дизайна и фотографии, позже училась в Люблянском университете, но через год бросила учебу и начала работать в качестве модели для модных домов в Милане и Париже. В 1996 году переехала в Нью-Йорк. Она появилась на обложках журналов Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style Weddings, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Vogue, а также снялась обнаженной для британского GQ. В 2000 году выступала в качестве модели бикини для журнала Sports Illustrated. Через год она получила вид на жительство в США. До знакомства с Трампом она работала для агентства Trump Model Management.

Меланья познакомилась с Дональдом, когда ей было 26, а ему — 50, а поженились они в 2005-м, через год Меланья родила от Дональда мальчика Бэррона.

Меланья активно занимается благотворительностью, была "послом доброй воли" и сотрудничала с исследовательским Фондом рака молочной железы. Гражданство США получила в 2006 году.