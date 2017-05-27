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Умер всемирно известный политолог Збигнев Бжезинский

27 мая в 06:21

О смерти Бжезинского сообщила его дочь. 

Збигнев Бжезинский
Бжезинский умер на 90-м году жизни
Embassy of Sweden Washington
В США на 90-м году жизни умер всемирно известный политолог Збигнев Бжезинский. 

Об этом у себя в Instagram написала его дочь. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня вечером",— сообщила она в пятницу. 

Как сообщает New York Times, Бжезинский скончался в пятницу в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния).

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Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г. в семье дипломата. В 1958 г. получил гражданство США. В 1977-1981 гг. - советник Президента США по вопросам национальной безопасности в администрации Дж. Картера.  

Бжезинский - один из основных идеологов американской внешней политики. 

Автор многих работ, в том числе книги "Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы". Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность президентов США. Часто высказывался и в поддержку Украины. 

 

 

По материалам: ZN.UA
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