Умер всемирно известный политолог Збигнев Бжезинский

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О смерти Бжезинского сообщила его дочь.

Бжезинский умер на 90-м году жизни Embassy of Sweden Washington

В США на 90-м году жизни умер всемирно известный политолог

Об этом у себя в Instagram написала его дочь. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня вечером",— сообщила она в пятницу.

Как сообщает New York Times, Бжезинский скончался в пятницу в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния).

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Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г. в семье дипломата. В 1958 г. получил гражданство США. В 1977-1981 гг. - советник Президента США по вопросам национальной безопасности в администрации Дж. Картера.

Бжезинский - один из основных идеологов американской внешней политики.

Автор многих работ, в том числе книги "Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы". Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность президентов США. Часто высказывался и в поддержку Украины.