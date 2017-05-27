Умер всемирно известный политолог Збигнев Бжезинский

О смерти Бжезинского сообщила его дочь.
Об этом у себя в Instagram написала его дочь. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня вечером",— сообщила она в пятницу.
Как сообщает New York Times, Бжезинский скончался в пятницу в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния).
Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г. в семье дипломата. В 1958 г. получил гражданство США. В 1977-1981 гг. - советник Президента США по вопросам национальной безопасности в администрации Дж. Картера.
Бжезинский - один из основных идеологов американской внешней политики.
Автор многих работ, в том числе книги "Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы". Долгое время являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. После ухода из Белого дома Бжезинский регулярно комментировал деятельность президентов США. Часто высказывался и в поддержку Украины.
ZN.UA