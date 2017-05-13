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Украинцы представят национальную кухню на кулинарном фестивале беженцев в Европе

13 мая в 04:46

Свою кухню представят  также выходцы из Афганистана, Эритреи, Ирана, Сомали, Сирии.

борщ
Укранскую кухню представят на кулинарном фестивале беженцев
iveinternet.ru
В 13 европейских городах в июне пройдет кулинарный фестиваль беженцев. С 15 по 30 июня более 50 ресторанов предоставят свои кухни для поваров из числа беженцев, прибывших в Европу, в том числе, из Украины, сообщает Центр новостей ООН.

На фестивале, который приурочен ко Всемирному дню беженцев, также можно  будет попробовать любимые блюда народов Афганистана, Эритреи, Ирана, Сомали, Сирии и Украины.

Об участии в фестивале сообщили мэры и владельцы ресторанов в Париже, Брюсселе, Мадриде, Афинах, Амстердаме, Флоренции, Риме, Милане, а также в Бари, Марселе, Бордо, Лионе и Лилле.

Первый гастрономический фестиваль беженцев прошел в Париже в июне 2016 года. Тогда более тысячи человек смогли оценить искусство поваров-беженцев из Индии, Ирана, Кот-д'Ивуара, России, Шри-Ланки и Сирии. В прошлом году одиннадцать известных ресторанов пригласили в свои кухни коллег из числа беженцев и на один день внесли изменения в свои традиционные меню.

В ООН уверены, что осуществление этого проекта будет способствовать интеграции беженцев в местные общины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги беженцы фестиваль кухня ресторан Украина ООН кулинария
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