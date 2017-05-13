Украинцы представят национальную кухню на кулинарном фестивале беженцев в Европе

Свою кухню представят также выходцы из Афганистана, Эритреи, Ирана, Сомали, Сирии.
На фестивале, который приурочен ко Всемирному дню беженцев, также можно будет попробовать любимые блюда народов Афганистана, Эритреи, Ирана, Сомали, Сирии и Украины.
Об участии в фестивале сообщили мэры и владельцы ресторанов в Париже, Брюсселе, Мадриде, Афинах, Амстердаме, Флоренции, Риме, Милане, а также в Бари, Марселе, Бордо, Лионе и Лилле.
Первый гастрономический фестиваль беженцев прошел в Париже в июне 2016 года. Тогда более тысячи человек смогли оценить искусство поваров-беженцев из Индии, Ирана, Кот-д'Ивуара, России, Шри-Ланки и Сирии. В прошлом году одиннадцать известных ресторанов пригласили в свои кухни коллег из числа беженцев и на один день внесли изменения в свои традиционные меню.
В ООН уверены, что осуществление этого проекта будет способствовать интеграции беженцев в местные общины.ZN.UA