Украина борется с коррупцией и порой успешно – The Economist

Война со взяточничеством не легче, чем с агрессивной Россией.

Чем активнее Украина будет бороться с коррупцией, тем сильнее будет сопротивление взяточников. DonPomidor / Depositphotos

Украина ведет две войны сразу. Одна из них длится возле ее восточной границы, где ей пришлось столкнуться с агрессией России. Другая же – в сердце Украины, где она борется с одним из наиболее масштабных проявлений коррупции на постсоветском пространстве. Война против коррупции только началась, она охватывает кабинет за кабинетом, министерство за министерством.

Об этом пишет издание The Economist, указывая, что государственная нефтяная компания "Нафтогаз", которая некогда была воплощением плохого госуправления, была очищена. Власть некоторых влиятельных олигархов была сокращена. Система государственных закупок, которая стала одним из крупнейших источников коррупции, была постепенно переработана, что принесло некоторые положительные результаты.

В 2016 году министерство здравоохранения запустило четырехлетнюю программу закупок лекарств через международные агентства. В прошлом же бюрократы вступали в сговор с поставщиками, чтобы влиять на цену. Учитывая одну из самых быстрых динамик распространения ВИЧ и другие проблемы здравоохранения, это было бремя для Украины, которое она не могла нести. Неправительственная организация "Пациенты Украины" подсчитала, что ежедневно 1600 украинцев умирают из-за недостатка лекарств.

Минздрав наняло британское агентство Crown Agents и два подразделения ООН для того, чтобы они покупали лекарства для Украины от ее имени. Год был не простым, а через бюрократические процедуры поставки иногда задерживались. Однако, после первого года работы программы результаты показали, что Киеву удалось сэкономить 38% расходов на медикаменты по сравнению с 2015 годом и при этом не потерять качество лекарств. Если в прошлом все потребности Украины удовлетворяли лишь 2-3 компании, Crown Agents провела закупки у почти 30 поставщиков, преодолев тем самым манипуляции, которые использовались для того, чтобы прижать к стене рынок.

Аудитор Crown Agents Прашант Ядав из Университета Мичигана сказал, что трудно сказать, какую часть денег удалось сэкономить благодаря сокращению коррупции, а какую - благодаря большей компетенции, чем у украинских бюрократов. Однако, удалось сохранить довольно значительную сумму.

Издание отмечает, что это маленькая победа, но войну с коррупцией "нельзя победить танками". Чем более интенсивной становится борьба, тем больше система взяточничества сопротивляется. Некоторые политики даже пытаются очернить имя одного из наиболее важных антикоррупционных организаций в Украине – "Центра противодействия коррупции" - которая финансируется за счет грантов от западных доноров и продвигает идею создания антикоррупционной прокуратуры. Она уже нажила себе довольно много врагов. Глава "Интерфакс-Украина" Александр Мартненко сказал The Economist, что враги "Центра противодействия коррупции" не могут запретить деятельность организации. Поэтому они пытаются дискредитировать ее в глазах спонсоров, чтобы отрезать от финансирования.

Напомним, 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации. Однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о проблеме несоответствия принятых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".