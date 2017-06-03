Три взрыва прозвучали в Кабуле, погибли 18 человек

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На месте взрыва были члены правительства, парламента и руководители силовых структур.

В результате очередного взрыва в Кабуле погибли 18 человек и еще дюжина получила ранения EPA / HEDAYATULLAH AMID

В результатево время траурной процессии погибли 18 и ранены 12 человек, сообщает министерство здравоохранения Афганистана.

По данным телеканала Tolo News, в районе Сарои Шамоли афганской столицы во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста, прозвучало три взрыва.

Сообщается, что в церемонии похорон принимали участие руководители правительства, в том числе и глава исполнительной власти Абдулла Абдула, сенаторы, депутаты парламента, руководители силовых структур.

Напомним, не менее 80 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части Кабула 30 июня.

Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.