Три взрыва прозвучали в Кабуле, погибли 18 человек

На месте взрыва были члены правительства, парламента и руководители силовых структур.
По данным телеканала Tolo News, в районе Сарои Шамоли афганской столицы во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста, прозвучало три взрыва.
Сообщается, что в церемонии похорон принимали участие руководители правительства, в том числе и глава исполнительной власти Абдулла Абдула, сенаторы, депутаты парламента, руководители силовых структур.
Напомним, не менее 80 человек погибли в результате нападения смертника на автоколонну в западной части Кабула 30 июня.
Инцидент произошел через неделю после нападения в Кабуле на автобус, который перевозил непальцев, охранявших посольство Канады. В результате той атаки погибли 14 человек.Интерфакс-Украина