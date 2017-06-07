Transparency International нашла у Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке

Если факт наличия у Поклонской незадекларированной недвижимости подтвердится, то она должна быть лишена депутатского мандата.

У "няшного прокурора" нашли незадекларированную недвижимость в ОРДО

Российское подразделение организации Transparency International обнаружило у незаконно избранного депутата Госдумы РФнезадекларированную квартиру в оккупированном Донецке.

В обнародованном расследовании организации отмечается, что с 2014 года Поклонская декларирует свои доходы и имущество как российское публичное должностное лицо. В своих декларациях за 2014 и 2015 годы "прокурор" указывала лишь служебную квартиру площадью в 116 кв.м. в Симферополе. В депутатских декларациях к ней добавилась также квартира в Москве.

В организации обратили внимание на то, чего в декларациях нет.

"Во множестве неофициальных биографий Поклонской в интернете утверждается, что ее девичья фамилия — Дубровская. Впрочем, документальных подтверждений этому в публичном доступе нет. Между тем, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за некой Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова", – отмечается в сообщении организации.

Transparency International

Указывается, что в выписке содержится РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) — уникальный идентификатор налогоплательщика. В данном номере зашифрованы пол его обладателя и дата его рождения (точнее, количество дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения — это первые пять цифр номера).

"Номер Натальи Владимировны Дубровской, владелицы донецкой квартиры, — 2929721948. Стало быть, дата ее рождения — 18 марта 1980 года. Она родилась в тот же день, что и депутат Госдумы Наталья Владимировна Поклонская. Это, конечно, может быть простым совпадением. Однако в украинском телефонном справочнике есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна с такой датой рождения. Она была зарегистрирована в Крыму, в селе Уютное в Сакского района под Евпаторией, — там, где, согласно официальной биографии, выросла Наталья Поклонская", – указывают правозащитники.

В организации отмечают, что указанная квартира находится на территории так называемой "ДНР". При этом, РФ не признает выданные оккупантами свидетельства о регистрации прав собственности, а значит, недвижимость на территории "республики", с точки зрения российского законодательства, остается украинской (т.е. – зарубежной), и подлежит обязательному декларированию российским должностным лицом.

Поклонская, при этом, не может даже продать квартиру (если это действительно ее недвижимость): для этого ей придется взаимодействовать с государственными органами Украины, где она объявлена в розыск по обвинению в госизмене.

"Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год", – отмечают авторы расследования.

"Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы в связи с недостоверностью декларации доходов и имущества", – заключают в организации.

Напомним, СБУ объявила Наталью Поклонскую в розыск в марте 2014 года. Ее обвиняют в совершении действий, направленных на захват государственной власти (ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины).