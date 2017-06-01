Трамп объявит о своем решении по соглашению о климате



Ранее появилось сообщение, что США выйдут из Парижского соглашения.

Трамп пообщеал огласить сое решение по климату Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп объявит о своем решении касательно Парижского соглашения по климату в четверг, 1 июня.

"Я объявлю о своем решении в отношении Парижского соглашения в 3 часа дня в четверг", - заявил американский президент в своем Twitter.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 червня 2017 р.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года.

12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.