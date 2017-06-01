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Трамп объявит о своем решении по соглашению о климате

1 июня в 05:02


Ранее появилось сообщение, что США выйдут из Парижского соглашения.

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Трамп пообщеал огласить сое решение по климату
Gage Skidmore / Flickr
Президент США Дональд Трамп объявит о своем решении касательно Парижского соглашения по климату в четверг, 1 июня.

"Я объявлю о своем решении в отношении Парижского соглашения в 3 часа дня в четверг", - заявил американский президент в своем Twitter. 

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Ранее сообщалось, что Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года.

12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение Трамп США выбросы
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