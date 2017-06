Трамп объявит о своем решении по соглашению о климате

Президент США Дональд Трамп объявит о своем решении касательно Парижского соглашения по климату в четверг, 1 июня.

"Я объявлю о своем решении в отношении Парижского соглашения в 3 часа дня в четверг", - заявил американский президент в своем Twitter.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!