Трамп объявит о своем решении по соглашению о климате

Ранее появилось сообщение, что США выйдут из Парижского соглашения.
"Я объявлю о своем решении в отношении Парижского соглашения в 3 часа дня в четверг", - заявил американский президент в своем Twitter.
I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 червня 2017 р.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается вывести США из Парижского соглашения по изменению климата, которое вступило в силу в ноябре 2016 года.
12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.
ZN.UA