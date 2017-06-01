США усложнили правила процесса получения визы

Новый опросник будет касаться социальных сетей апликанта.

Администрация Трампа добилась усложнения процедуры получения визы gorodanews.ru

Администрация Дональда Трампа выпустила новый опросник для апликантов, в котором может быть сделан запрос про данные из социальных сетей за последние пять лет, а также по биографической информации за последние 15 лет. Новая анкета является частью программы по усиленной проверке людей, которые посещают США, передает Reuters

В то же время отмечается, что новые вопросы будут поставлены не всем апликантам, а только тем, к которым у чиновников возникнут дополнительные вопросы.

Ранее сообщалось, что Министр внутренней безопасности Джон Келли предположил, что может быть введено правилов посольства США для получения визы. Министр отметил, что это один из рассматриваемых шагов для усиления мер безопасности.