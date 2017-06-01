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США усложнили правила процесса получения визы

1 июня в 13:11

Новый опросник будет касаться социальных сетей апликанта.

США виза
Администрация Трампа добилась усложнения процедуры получения визы
gorodanews.ru
Администрация Дональда Трампа выпустила новый опросник для апликантов на получение американской визы, в котором может быть сделан запрос про данные из социальных сетей за последние пять лет, а также по биографической информации за последние 15 лет. Новая анкета является частью программы по усиленной проверке людей, которые посещают США, передает Reuters.

В то же время отмечается, что новые вопросы будут поставлены не всем апликантам, а только тем, к которым у чиновников возникнут дополнительные вопросы.

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Ранее сообщалось, что Министр внутренней безопасности Джон Келли предположил, что может быть введено правило предоставления паролей от соцсетей в посольства США для получения визы. Министр отметил, что это один из рассматриваемых шагов для усиления мер безопасности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США визы министр
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