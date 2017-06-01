США усложнили правила процесса получения визы

Новый опросник будет касаться социальных сетей апликанта.
В то же время отмечается, что новые вопросы будут поставлены не всем апликантам, а только тем, к которым у чиновников возникнут дополнительные вопросы.
Новый опросник будет касаться социальных сетей апликанта.
В то же время отмечается, что новые вопросы будут поставлены не всем апликантам, а только тем, к которым у чиновников возникнут дополнительные вопросы.
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