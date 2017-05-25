США стоит проверять российских оппозиционеров Украиной - Atlantic Council

Эксперт отмечает, что российские оппозиционеры не редко демократы дома, но империалисты за рубежом.

Демократичность большинства российских оппозиционеров заканчивается там, где начинается вопрос Украины. Андрей Рудаков/Forbes.ru

Конгрессодобрил выделение 100 миллионов долларов на борьбу с "российским влиянием и агрессией", а также на поддержку гражданского общества в Европе и Евразии.

Согласно постановлению, деньги будут использованы на "поддержку демократических программ в России включительно с поддержкой свободы в интернете, демократии и стратегий по установлению верховенства права". В прошлом году Конгресс США выделил помощь Украине, но отметил, что деньги не должны быть использованы для финансирования батальйона "Азов", который якобы имел связь с неонацистской группой.

Правительству США необходимо применить такой же подход и к российским группам и политическиам партиям, которые должны доказать, что они достойны получать деньги американских налогоплательщиков.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник канадского Института украинских исследований Университета Альберты Тарас Кузьо.



По его мнению, чтобы проверить российских оппозиционеров на приверженность к демократии, можно использовать два критерия. Первый - они должны подтвердить, что поддерживают установление демократии, а также свободные выборы и независимость СМИ в России. А второй - они должны выступать против российской аннексии Крыма. По мнению Кузьо, с первым пунктом у россиян проблем не будет, а вот насчет второго такой уверенности нет. Ведь большинство российских оппозиционных групп и партий поддерживают незаконную аннексию и восстановление "союза" России, Украины, Беларуси и Казахстана во главе с Московой.

США, Канада, Япония и Евросоюз ввели санкции против России после того, как она захватила украинский полуостров и развязала войну на Востоке Украины.

"Обеспечение американским финансированием групп, которые поддерживают российский империализм против Украины будет напрямую противоречить санкциям и Минским соглашениям", - говорится в статье.

Кузьо добавляет, что в целом, с исторической ретроспективы, нет ничего удивительного в том, что политические группы и партии у себя дома поддерживают демократические усилия в то время, как за рубежом поддерживают расизм и империализм. К примеру, британцы помнят, как Оливер Кромвель выступал против абсолютной монархии и поддерживал парламентаризм. А Ирландия же помнит Кромвеля как жестокого империалистического захватчика. Джон Стюарт Милл защищал либеральную демократию дома, а за границей отстаивал Британскую Империю. В 1930-х годах австрийские социал-демократы поддержали аншлюз своей страны нацистской Германией.

Большинство российских оппозиционных групп и партий подписались под призывом Александра Солзеницина восстановить российский союз восточных славян и Казахстана в 1990-м году. Хотя российские демократы и патриоты согласились с Солженицыным относительно необходимости отказаться от более широкой империи, они все равно согласились с Путиным по меньшей мере в двух моментах.

Первый - что якобы русскоязычные регионы на Востоке и Юге Украины были ошибочно "присоединены" к соседней стране. В 1991 году Солженицын призывал, чтобы каждый украинский регион отдельно решал свое будущее. Путин сделал подобное заявление во время выступления на заседании совета НАТО-Россия в Бухаресте в 2008 году.

Второй момент - что украинцы и россияне якобы "один народ". В 2012 году, в разгар уличных протестов либералов и националистов в России, Алексей Навальный, который сейчас стал одним из наиболее заметных оппозиционеров, сказал, что украинцы и россияне "на самом деле один народ". При этом он призвал к максимальной интеграции России, Украины и Беларуси.

Большинство россиян считают этническими "русскими" всех представителей своей национальности в РФ, а также соседние славянские народы в Восточной Европе. Солженицын и современные российские демократы по сути своей империалисты, которые отрицают отдельность казахов и украинцев. Империалистическое понятие "русских" обращается к средневековой страны Киевская Русь, которая включала в себя украинские и часть российских земель. С этой точки зрения, если русские и украинцы тогда, сотни лет назад, были одним народом, тогда они должны и сейчас быть "кровными братьями".

После распада СССР, российские политики постоянно претендовали на Крым и Севастополь, что отражено в резолюции Госдумы в 1990-х годах, а также дерзком вмешательстве в дела Крыма экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 90-х Россия постоянно использовала энергоносители и другие формы экономического давления против Украины.

Россияне всех политических взглядов не могут понять силу украинского патриотизма, потому что они считают Украину искусственным государством, которую поддерживает Запад. Но русские националисты также обвиняют Владимира Путина в провале проекта "Новороссия", потому что он не смог аннексировать Восточную Украину. Они не обращают внимание на то, что Россия не смогла этого сделать из-за отсутствия поддержки среди местного населения и сопротивление украинских патриотов.

По мнению Кузьо, империалисты Путина отличаются от российских демократов лишь тем, что первые готовы применить армию против Украины, а вторые склонны давить на нее другими способами, как это делал Борис Ельцин. Так или иначе, "пан-россиянизм", который царит среди россиян всех политических взглядов включительно с демократами, - это то, что правительство США сегодня недооценивает или не может понять. И если Америка все же хочет достичь своих политических целей, очень важно принять во внимание эти российские настроения, прежде чем давать деньги российским оппозиционным группам.

Ранее бывший американский дипломат Кирк Беннет писал на страницах издание The American Interest, что война России против Украины затянется через российскую империалистическую амнезию. Он замечает, что почему-то российские и некоторые западные эксперты не учитывают желание украинцев сохранить свою национальную идентичность и независимость своей страны, за которую они сейчас воюют. Удивляет то, что существуют те, кого почему-то удивляет существование украинского патриотизма.

На страницах Foreign Policy старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, бывший заместитель министра обороны США и экс-советник вице-президента Джозефа Байдена по внешней политике Майкл Карпентер писал, что США с помощью шести шагов могут остановить Путина в Украине.