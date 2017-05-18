США отказались от запрета ноутбуков на авиарейсах из Европы

При этом другие меры безопасности останутся.

США решили не запрещать перевозку ноутбуков и планшетов на авиарейсах из стран Европы

Представители Евросоюза и США, во время своей встречи в Брюсселе, выступили против введения запрета на перевозкуи планшетов на авиарейсах со стран Европы. Несмотря на это, стороны договорились оставить другие меры безопасности, учитывая высокие угрозы рисков, сообщает BBC

Запрет был ранее введен из-за опасности встраивания взрывчатки в корпус гаджетов, которые больше телефона. Сейчас запрет действует на восемь преимущественно исламских стран.

21 мартана провоз в ручной клади ноутбуков и планшетов для пассажиров, прилетающих из десяти стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в администрации президента. Ограничительные меры коснулись всех больших электронных устройств, таких как ноутбуки, планшеты, DVD-проигрыватели и приставки для компьютерных игр. Мобильные телефоны и смартфоны по-прежнему можно будет проносить с собой на борт самолета. На данный момент до конца не ясно, на какие именно авиалинии распространится это распоряжение и как долго оно пробудет в силе.