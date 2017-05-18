Топ Новости
<
>

США отказались от запрета ноутбуков на авиарейсах из Европы

18 мая в 10:33

При этом другие меры безопасности останутся.

США ЕС
США решили не запрещать перевозку ноутбуков и планшетов на авиарейсах из стран Европы
Представители Евросоюза и США, во время своей встречи в Брюсселе, выступили против введения запрета на перевозку ноутбуков и планшетов на авиарейсах со стран Европы. Несмотря на это, стороны договорились оставить другие меры безопасности, учитывая высокие угрозы рисков, сообщает BBC.

Запрет был ранее введен из-за опасности встраивания взрывчатки в корпус гаджетов, которые больше телефона. Сейчас запрет действует на восемь преимущественно исламских стран.

Читайте также: Трамп раскрыл Лаврову информацию о попытке ИГИЛ подорвать самолет при помощи ноутбука
21 марта США ввели запрет на провоз в ручной клади ноутбуков и планшетов для пассажиров, прилетающих из десяти стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в администрации президента.  Ограничительные меры коснулись всех больших электронных устройств, таких как ноутбуки, планшеты, DVD-проигрыватели и приставки для компьютерных игр. Мобильные телефоны и смартфоны по-прежнему можно будет проносить с собой на борт самолета. На данный момент до конца не ясно, на какие именно авиалинии распространится это распоряжение и как долго оно пробудет в силе.  

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги запрет ноутбук США самолет Европа
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...