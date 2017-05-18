Состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 35 миллиардов долларов за день

Причиной тому стала политическая нестабильность в США, вызванная действиями Дональда Трампа.

Самые богатые люди мира потеряли 35 миллиардов долларов из-за Дональда Трампа shirotie / Depositphotos

Люди из списка 500по версии Bloomberg в среду, 17 мая, обеднели на 35 миллиардов долларов. Причиной этому стала политическая нестабильность в США, которую вызвали действия Дональда Трампа, сообщает Bloomberg

Состояние самого богатого человека мира Билла Гейтса сократилось на 1 миллиард, а состояние третьего номера списка Джефри Безозоза и вовсе сократилось на 1,7 миллиарда. Но наибольшее падение наблюдалось у состояния Марка Цукерберга, активы которого подешевели на 2 миллиарда долларов. Просели за день и основные фондовые индексы, продемонстрировав наибольшее падение с сентября прошлого года.

Ранее агентство Bloomberg презентовало свою версию ТОП-500 миллиардеров мира , на первом месте в котором основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 85,2 млрд долларов.

В списке есть всего один украинский бизнесмен, владелец энергетических и металлургических предприятий Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 3,66 млрд долларов. Он на 483 строчке списка Bloomberg.