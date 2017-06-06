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Сирийские повстанцы начали наступление на сирийскую "столицу" ИГИЛ

6 июня в 12:48

Наступление курдских сил началось сразу с нескольких сторон.

Ракка СДС
Поддерживаемые США сирийские повстанцы начали наступление на Ракку
Iraqi News
Поддерживаемые Соединенными Штатами сирийские повстанцами начали операцию по наступлению на Ракку, которая является фактической "столицей" террористической организации "Исламское государство" в Сирии. По словам командующих курдских войск, которые входят в состав демократических повстанцев, наступление началось сразу по нескольким фронтам, сообщает BBC.

Возглавляемая США военная коалиция в Сирии также начала наносить авиаудары в поддержку наступления. Основная фаза наступления началась на рассвете 6 июня.

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Напомним, что террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка на 140 км - в город Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия столица терроризм курды ИГИЛ
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