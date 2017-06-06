Сирийские повстанцы начали наступление на сирийскую "столицу" ИГИЛ

Наступление курдских сил началось сразу с нескольких сторон.
Поддерживаемые США сирийские повстанцы начали наступление на Ракку
Iraqi News
Поддерживаемые Соединенными Штатами сирийские повстанцами начали операцию по наступлению на Ракку
, которая является фактической "столицей" террористической организации "Исламское государство" в Сирии. По словам командующих курдских войск, которые входят в состав демократических повстанцев, наступление началось сразу по нескольким фронтам, сообщает BBC
.
Возглавляемая США военная коалиция в Сирии также начала наносить авиаудары в поддержку наступления. Основная фаза наступления началась на рассвете 6 июня.
Напомним, что террористическая группировка "Исламское государство" перенесла свою "столицу" из сирийского города Ракка
на 140 км - в город Дейр эз-Зор.
Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.
По материалам:
ZN.UA