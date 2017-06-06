Сирийские повстанцы начали наступление на сирийскую "столицу" ИГИЛ

Наступление курдских сил началось сразу с нескольких сторон.

Поддерживаемые США сирийские повстанцы начали наступление на Ракку Iraqi News

Поддерживаемые Соединенными Штатами сирийские повстанцами начали операцию по, которая является фактической "столицей" террористической организации "Исламское государство" в Сирии. По словам командующих курдских войск, которые входят в состав демократических повстанцев, наступление началось сразу по нескольким фронтам, сообщает BBC

Возглавляемая США военная коалиция в Сирии также начала наносить авиаудары в поддержку наступления. Основная фаза наступления началась на рассвете 6 июня.

Напомним, что террористическая группировка "Исламское государство"на 140 км - в город Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади признал поражение в иракской столице террористов Мосуле и призвал боевиков покинуть городские районы.