Сирийская авиация возвращается на обстрелянную США базу – СМИ

Работы по восстановлению авиабазы почти завершены.

Авиация Асада вернулась на базу, которую раньше обстреляли США Росбалт

Самолеты авиации сирийского правительства возвращаются на авиабазу в Хомсе, которую ранее обстреляли "Томагавками". Работы по восстановлению инфраструктуры на базе почти завершены, а самолеты Су-22 и Миг-23 авиации Башара Асада уже прилетели на территорию базы, сообщает NBC , ссылаясь на чиновников в Пентагоне.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

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