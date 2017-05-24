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Сирийская авиация возвращается на обстрелянную США базу – СМИ

24 мая в 08:46

Работы по восстановлению авиабазы почти завершены.

Сирия1
Авиация Асада вернулась на базу, которую раньше обстреляли США
Росбалт
Самолеты авиации сирийского правительства возвращаются на авиабазу в Хомсе, которую ранее обстреляли "Томагавками" США. Работы по восстановлению инфраструктуры на базе почти завершены, а самолеты  Су-22 и Миг-23 авиации Башара Асада уже прилетели на территорию базы, сообщает NBC, ссылаясь на чиновников в Пентагоне.

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Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия США авиация
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