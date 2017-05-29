"Шотландская национальная партия" будет требовать референдум в случае победы в регионе

Старджен говорит, что отказ от проведения референдума в таком случае будет неприемлемым.

Старджен угрожает Лондону референдумом, в случае победы на выборах в парламент EPA / ROBERT PERRY

Глава "Шотландской национальной партии" и первая министр Шотландиисообщила, что ее партия будет требовать проведения референдума про независимость, в случае победы на парламентских выборах в своем регионе. Старджен отметила, что отказа Лондона от референдума в таком случае будет совершенно неприемлемым, сообщает Reuters

При этом министр отметила, что Тереза Мэй продемонстрировала, что умеет менять позицию под давлением, а потому не исключает возможность согласия Лондона на референдум.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов в парламент на 8 июня 2017 года.

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