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"Шотландская национальная партия" будет требовать референдум в случае победы в регионе

29 мая в 13:17

Старджен говорит, что отказ от проведения референдума в таком случае будет неприемлемым.

Премьер-министр Шотландии Никола Стержен Sturgeon EPA
Старджен угрожает Лондону референдумом, в случае победы на выборах в парламент
EPA / ROBERT PERRY
Глава "Шотландской национальной партии" и первая министр Шотландии Никола Старджен сообщила, что ее партия будет требовать проведения референдума про независимость, в случае победы на парламентских выборах в своем регионе. Старджен отметила, что отказа Лондона от референдума в таком случае будет совершенно неприемлемым, сообщает Reuters.

При этом министр отметила, что Тереза Мэй продемонстрировала, что умеет менять позицию под давлением, а потому не исключает возможность согласия Лондона на референдум.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов в парламент на 8 июня 2017 года.

Детальнее про Brexit читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги референдум Мэй Великобритания Шотландия
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