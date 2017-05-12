Российские хакеры совершали кибератаки на систему энергосетей стран Балтии – Reuters

На протяжении двух лет хакеры пытались проникнуть в систему энергосетей стран Балтии.

Российские хакеры стремятся помешать переходу стран Балтии в европейскую энергосистему scyther5 / Depositphotos

На протяжении последних двух лет, которых поддерживает Россия, совершали кибератаки на энергосети стран Балтии, пытаясь проникнуть в их управление и дестабилизировать их. Таким образом замедлялся переход стран региона от общей с Россией энергосистемы до европейской, сообщает Reuters , ссылаясь на свои источники.

Агентство отмечает, что инциденты начались еще в 2015 году, когда параллельно хакеры осуществляли атаки и на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Однако до сих пор они полностью не расследованы.

Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в которомна компьютерные сети Демократической партии.

Позднее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.