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Российские хакеры совершали кибератаки на систему энергосетей стран Балтии – Reuters

12 мая в 09:15

На протяжении двух лет хакеры пытались проникнуть в систему энергосетей стран Балтии.

хакер
Российские хакеры стремятся помешать переходу стран Балтии в европейскую энергосистему
scyther5 / Depositphotos
На протяжении последних двух лет хакеры, которых поддерживает Россия, совершали кибератаки на энергосети стран Балтии, пытаясь проникнуть в их управление и дестабилизировать их. Таким образом замедлялся переход стран региона от общей с Россией энергосистемы до европейской, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Агентство отмечает, что инциденты начались еще в 2015 году, когда параллельно хакеры осуществляли атаки и на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Однако до сих пор они полностью не расследованы.

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Напомним, после завершения избирательной кампании президент США Дональд Трамп обнародовал официальное заявление, в котором признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.

Позднее директор ФБР Джеймс Коми  сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия хакер энергетика
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