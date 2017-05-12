Российские хакеры совершали кибератаки на систему энергосетей стран Балтии – Reuters

На протяжении двух лет хакеры пытались проникнуть в систему энергосетей стран Балтии.
Агентство отмечает, что инциденты начались еще в 2015 году, когда параллельно хакеры осуществляли атаки и на украинские объекты энергетической инфраструктуры. Однако до сих пор они полностью не расследованы.признал, что Россия причастна к хакерским атакам на компьютерные сети Демократической партии.
Позднее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.ZN.UA