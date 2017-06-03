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Россия запретила въезд главарю "ДНР" Ходаковскому

3 июня в 15:28

По словам террориста, он не понимает причин запрета.

Александр Ходаковский
Боевику Ходаковскому запретили въезжать в Россию
Российская Федерация запретила въезд на свою территорию главарю "батальона" "Восток" террористической организации "ДНР" Александру Ходаковскому.

"Я сам отчасти нахожусь под отдельными способами воздействия. У меня уже две бумажки, запрещающими въезд в Россию", - сказал Ходаковский на своем канале Youtube.

По его словам, он не понимает причин этого запрета.

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Ранее в СБУ сообщили о том, что российские спецслужбы могут ликвидировать Безлера и Ходаковского. Кроме того, увольнение так называемого "министра иностранных дел ДНР" Александра Кофмана произошло по требованию советника президента РФ Путина Владислава Суркова. На место "министра" назначили бывшую помощницу Святослава Пискуна Наталью Никонорову.

Подробнее о политической ситуации в псевдореспублике на оккупированной части Украины читайте в статье Станислава Васина "Ходаковский: последний оппозиционер сепаратистского края" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия запрет ДНР въезд
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