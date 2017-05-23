Россия начала учения военного флота в Средиземном море

В рамках учений отрабатывается конвоирование больших десантных кораблей.
Согласно Венскому документу, у инспекторов есть 14 суток на обработку полученной информации, которая по официальным каналам поступит ко всем странам ОБСЕ, в том числе в Россию.
Венский документ - это одно из фундаментальных соглашений времен Холодной войны, которое устанавливает правила проведения проверок, уведомление о военной активности, а также прозрачность в проведении военных учений. Этот документ базируется на принципах, которые были достигнуты в 1975 году в рамках ОБСЕ.
Нынешние правила обязывают Россию и НАТО обмениваться графиками всех учений, предоставлять полную информацию о перемещении войск и приглашать наблюдателей от всех стран ОБСЕ на учения, в которых задействованы более 13 тысяч солдатТАСС