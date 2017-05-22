Россия и Турция договорились о двухсторонней отмене торговых ограничений

О снятии ограничений договорились во время встречи премьеров России и Турции в Стамбуле.

Россия и Турция сняли друг с друга торговые санкции donpress.com/

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 22 мая провели переговоры в Стамбуле. Во время переговоров премьеры подписали совместное заявление об отмене торговых ограничений между странами, сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее сообщалось, что, кроме запрета на импорт турецких томатов.

Отношения между Россией и Турцией накалились после того, как 24 ноября 2015 года турецкие истребители ликвидировали нарушивший воздушное пространство страны российский самолет Су-24, бомбивший приграничные районы в Сирии. Правительство РФ ввело запрет на ввоз следующих продуктов из Турции: части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные, части тушек и субпродукты индеек, замороженные, томаты, лук, капуста, огурцы, гвоздики, апельсины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, сливы, земляника, а также соль. В середине 2016 года отношения начали налаживаться.

По данным российских экспертов, торговая война с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 млрд долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие овощи.