Россия и Беларусь готовятся к созданию единого миграционного пространства

Лавров сказал, что страны подобны в своей внешней политике, поскольку отстаивают справедливость.
По словам Лаврова, Россия и Беларусь подобны во своей внешней политике, поскольку они отстаивают справедливость и равноправие государств.является сторонником Евросоюза и категорически высказывается за его сохранение. По мнению Лукашенко, ЕС представляет собой один из мощнейших полюсов многополярного мира, наряду с США и Китаем
Как сообщалось, 7 марта в ходе встречи в Бишкеке глав правительств стран ЕврАзЭС возникла полемика между премьерами РФ и Беларуси Дмитрием Медведевым и Андреем Кобяковым. В частности, Кобяков заявил, что не видит реальных успехов в интеграции на пространстве ЕврАзЭС. Со своей стороны Медведев заявил, что Беларусь никто насильно не держит в ЕврАзЭС.ТАСС