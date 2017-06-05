Россия и Беларусь готовятся к созданию единого миграционного пространства

Лавров сказал, что страны подобны в своей внешней политике, поскольку отстаивают справедливость.

Лавров говорит про подобность внешней политики с Беларусью из-за отстаивания справедливости на международной арене МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил про планы создать единое миграционное пространство с Беларусью в ближайшие три года. При этом Лавров подчеркнул, что у стран подобный подход ко внешней политике, что подтверждается программой согласованных действий во внешней политике.

По словам Лаврова, Россия и Беларусь подобны во своей внешней политике, поскольку они отстаивают справедливость и равноправие государств.

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