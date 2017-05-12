Разведка США прогнозирует ухудшение ситуации в Афганистане

НАТО и союзники могут потерять все то, чего удалось добиться за 16 лет.

Политическая ситуация и безопасность в Афганистане будут только ухудшаться до 2018 года.

Глава национальной разведки США Дэн Когутс выступил с отчетом по ситуации в Афганистане, в котором отмечается ухудшение ситуации. Согласно отчету, политическая система в стране будет только слабеть, а ситуация с безопасностью также будет ухудшаться к 2018 году.

В разведке отметили про успехи террористической организации "Талибан", особенно в сельских районах страны. При этом силы безопасности власти ослабевают из-за потерь, дезертирства и слабого руководства.

Напомним, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, чтов тех случаях, где она нарушает международное право и отрицает суверенитет тех или иных стран. При этом Мэттис подчеркнул, что предоставление оружия в Афганистан из других стран является таким нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что во время слушаний в Конгрессе США командующий центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел сказал, что можно предположить поддержку террористической организации "Талибан" Россией. По словам генерала, такая поддержка, в том числе, может заключаться в передаче вооружения.

Ранее Глава миссии НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон сообщил о том, что связи "Талибана" с Россией и Ираном не способствуют установлению стабильности в регионе.

Ранее Кабулов заявил, что у РФ и талибов есть общие интересы. "Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией", - сказал он.

Также сообщалось о том, что НАТО сохранит свое военное присутствие в Афганистане. Такая мера принята не только ради безопасности Афганистана, но и потому что страны альянса не хотят, чтобы эта страна вновь стала "заповедником" террористов.